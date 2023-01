Pamela Anderson relata su vida bajo el yugo de la violencia sexual en su nuevo documental

La actriz y modelo candiense, Pamela Anderson, estrenará 'Pamela, a love story', un documental autobiográfico donde compartirá reflexiones acerca de las recurrentes formas de violencia sexual que ha padecido a lo largo de su vida, desde su infancia hasta los escenarios de Hollywood.



Pamela reescribe su vida en este documental que se estrenará el 31 de enero en Netflix. Ahí, la artista habla sobre cómo la afectó el escándalo de los videos sexuales que se filtraron en internet, el cual perjudicó gravemente su relación sentimental con su entonces pareja, la estrella de rock Tommy Lee, quien acosado por la prensa mediática llegó al punto de golpearla a ella y a sus hijos.



“Arruinó vidas, comenzando con nuestra relación, y es imperdonable que la gente, hasta el día de hoy, piense que puede beneficiarse de una experiencia tan terrible, y mucho menos de un crimen”, señaló la actriz.



En esta produción, Anderson confiesa la incomoda situación que vivió con el actor Tim Allen, mientras se hallaban en el set del rodaje de la serie 'Home Improvement', en 1991, cuando ella apenas tenía 23 años. Cuenta como durante el primer día de filmación, Tim le mostró sus genitales y le dijo que era justo porque ya la había visto desnuda. "El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente, completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”, relató a Variety.



En 'Love Pamela', la actriz aprovecha para hablar sobre los episodios de abuso sexual que vivió en su infancia, empezando por su niñera, quien según explica, la obligaba a jugar de formas extrañas con su cuerpo. " siento que definitivamente descubrí quién no soy a lo largo de mi vida y ahora estoy recordando quién soy. En mi caso, fue una niñera quien me sexualizó muy temprano, obligándome a jugar juegos extraños con su cuerpo, ella me amenazó para que no le dijera a nadie", dijo.



También cuenta como a sus trece años su vida se partió en dos luego de ser abusada sexualmente por un hombre diez años mayor que ella. "Una parte de mí simplemente se rindió. Eso fue como otro clavo en el ataúd”, explicó.



“Estoy segura de que hay personas que luchan como yo y quería decirles a esas personas que eres humano y que no eres malo. Quiero ayudar. Cuando alguien te dice que no digas algo, es cuando necesitas decirlo. Los depredadores eligen víctimas a las que saben que van a humillar de maneras que van a ser difíciles para ellos que le digan a alguien”, finalizó.



Anderson también espera lanzar un libro con sus memorias, que llevará el mismo nombre del documental.