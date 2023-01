¡Hay Festival en Cartagena! Los escritores de lujo que estarán en el reconocido encuentro literario

l Hay Festival Cartagena empezó ayer con gran cantidad de invitados especiales, entre ellos varios Premios Nobel. Una de ellas es Cristina Romera, oceanógrafa española, licenciada en Química y Doctora en Ciencias del Mar, quien estudia el impacto de los microplásticos en los ecosistemas marinos y en el ciclo del carbono y cómo las bacterias podrían ayudar a su degradación.



La autora ha impactado con su libro AntropOcéano. “Lo que le afecta al mar nos afecta también a todos”, asegura en este, donde a través de historias reales y basándose en los estudios científicos, muestra los problemas del óceano y las acciones positivas que se están llevando a cabo para remediarlos.



En la décimo octava edición del Festival, Daniel Mordzinsk juega de local, siguiendo su labor en fotografiar a los escritores más reconocidos de las letras hispanas. Autor de numerosos libros, expone con frecuencia en los museos más importantes de América Latina y sus obras están presentes en las mejores colecciones de fotografía contemporánea. Esta vez llega con una novedad editorial, ‘Hotel Chile’, libro que sumerge al lector en la vida más íntima del escritor chileno Luis Sepúlveda, fallecido hace dos años.



En cuanto a la literatura, una de las más esperadas es Dolores Redondo, la autora española de la Trilogía del Baztán. Las tres entregas, ‘El guardián invisible’, ‘Legado en los huesos’ y ‘Ofrenda a la tormenta’, han llegado a tres millones de fieles lectores.

Fernando León de Aranoa es un director español reconocido por importantes películas como ‘El Buen Patrón’, protagonizada por Javier Bardem.



Pero al Hay Festival Cartagena llegará presentando una nueva faceta, al ser el autor de ‘Aquí yacen dragones’, su primera incursión en la ficción, una travesía a través de una realidad enriquecida por la mirada poliédrica del director. El volumen recoge más de cien textos que sorprenden, inquietan y estimulan la imaginación.

Desde Ucrania

Andreí Kurkov, uno de los novelistas más reconocidos de Ucrania y enemigo declarado de Putin, llega con su libro ‘Diario de una invasión’, que es una denuncia de los crímenes que está cometiendo Rusia contra su patria. Un relato que explora la identidad nacional ucraniana a través de las historias de los ciudadanos, que resisten unidos para defender el Estado democrático, liberal y diverso al que pertenecen.



Durante la invasión, el pan se hornea entre los escombros y se comparte entre la gente, los heridos son trasladados a trenes de evacuación, las ancianas escapan de los pueblos, ahora ocupados, cargando con sus ruidosos gallos. Y, pese a las dificultades, la esperanza permanece: todavía nacen niños en ciudades sitiadas y los granjeros arriesgan sus vidas para trabajar una tierra atestada de explosivos enterrados y sin detonar.



Siguiendo la temática de la lucha por los derechos humanos, una voz fundamental en la actualidad, tras las protestas en Irán en búsqueda de más derechos para las mujeres en dicho país, es la socióloga Parinoush Saniee. Autora de varias novelas como ‘El libro de mi destino’, la cual nació como resultado de un proyecto de investigación realizado en torno a la generación de mujeres que vivieron la Revolución iraní durante su adolescencia.



Un libro prohibido en dicho país, pero de gran circulación clandestina.

También estará Lydia Cacho, autora de doce libros traducidos a nueve idiomas, y reconocida con algunos de los premios más importantes del mundo en materia de periodismo y Derechos Humanos. Al Hay Festival llega con ‘Cartas de amor y rebeldía’ un libro íntimo, valiente y conmovedor, con las contradicciones y rarezas de un país como México que poco a poco se acostumbra a la violencia y la mentira, narradas desde la visión de una niña rebelde de clase media que escapa de su hogar porque se niega a aceptar el destino manifiesto decretado por el machismo.



Esther Paniagua, reconocida como una de las 100 Mujeres Líderes de España, ha recibido numerosos galardones en periodismo científico, tecnológico y de innovación, llega a esta fiesta cultural para hablar de ‘Error 404’, un ensayo que trata de anticiparse a lo que los expertos han llamado el inminente gran apagón de la red de redes, el caos que ello podría desatar y lo dependientes que son los seres humanos de estar conectados.



Daniel Mordzinski (Argentina), el fotógrafo de los escritores hablará hoy a las 10:00 a.m. con Juan Gabriel Vásquez, autor de ‘El ruido de las cosas al caer’ Colprensa

Hay Musical

Con conciertos, talleres y conversaciones alrededor de la música, se realizará un recorrido por diversos géneros, que incluye la unión musical de las dos costas colombianas. Una amplia gama de ritmos y sonidos que con guitarra, marimba de chonta y cantos de diversos lugares del Pacífico, del Caribe, de Antioquia, de Puerto Rico y de Bogotá, engalanarán las calles de la heroica. El festival contará en esta oportunidad con La Pacifican Power, iLe, Juanes, Fonseca, Andrea Echeverri y Hugo Candelario González, quienes no solamente tendrán presentaciones sino que también ofrecerán charlas y talleres que girarán entorno a temas coyunturales de interés para los músicos contemporáneos en América Latina.



Juanes, estará con el periodista Diego Londoño hablando del libro que habla de sus 50 años de vida y su fructífera carrera profesional. The New York Times eligió al colombiano como una de ‘las 100 personas más influyentes del mundo’, pues ha vendido más de 20 millones de discos y ganado 27 Premios Grammy latinos y cuatro estatuillas Grammy anglo.



