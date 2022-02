Orgullo colombiano: 'Encanto' nominada a tres categorías en los Premios Oscar

En tres categorías la película número 60 de The Walt Disney Studios, ‘Encanto’, logró nominaciones para la edición 94 de los Premios Oscar, que este año se entregarán el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



‘Encanto’ recibió su primera nominación en la categoría Banda Sonora, en donde medirá fuerzas frente al legendario Hans Zimmer y su trabajo en ‘Dune’, además de la música de películas como ‘Don´t look up’, ‘Parallel mothers’ y ‘The power of the dogs’.



Sin duda, la nominación que para muchos era segura, era en la categoría Mejor película animada, la cual fue dominada por el mundo Disney, donde también se encuentra ‘Luca’, ‘La raya y el dragón’, junto a The mitchells vs. the machines’ y ‘Flee’.

Su tercera nominación a estos galardones la logró en Canción Original con ‘Dos Oruguitas’, tema con música y letra de Lin-Manuel Miranda y que es interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra, haciendo parte del clímax de la historia de la película inspirada en la cultura y geografía colombiana, que tras más de dos meses en cartelera y cinco semanas en la plataforma Disney+ sigue siendo tendencia.



La competencia no será nada sencilla, al lado de ‘Be alive’ para la película ‘King Richard’ de Beyoncé, así como ‘No time to die’ para la película del mismo nombre y realizada por la famosa Billie Eilish.



La lista la completa ‘Downto joy’ de la película ‘Belfast’ de Van Morrison y ‘Somehow you do’ para el largometraje ‘Four good days’ y realizada por Diane Warren.



Tradicionalmente, aunque muchas cosas han cambiado tras la pandemia, las canciones que hacen parte de esta categoría son interpretadas en la ceremonia de entrega de estos galardones, por lo que se abre la posibilidad de que Sebastián Yatra haga parte de ella.