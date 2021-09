'One Night In Central Park': 10 años de Andrea Bocelli durante 48 horas desde este domingo

Uno de los conciertos más importantes de la historia de la música, protagonizado por Andrea Bocelli, cumple 10 años. Se trata de One Night In Central Park, en lo que sin duda marcó un antes y un después en la exitosa carrera del tenor italiano.



Como parte de la celebración, este próximo domingo 12 de septiembre, se podrá disfrutar a través de YouTube y solo por 48 horas, de este espectáculo, reviviendo una de las noches más memorables, a partir de la una de la tarde,

“Esto fue un hito memorable en mi carrera. Uno de sus momentos más altos y emocionalmente abrumadores. Un mega espectáculo que requirió 16 meses de trabajo, además de una valiente y ambiciosa empresa artística. Un concierto que se convirtió en mi primer álbum completamente en vivo, para el cual cada nota fue grabada en vivo, sin una red de seguridad”, comentó en su momento el artista italiano.



Además, el álbum especial remasterizado, Concerto, One Night in Central Park, se lanzará este viernes 10 de septiembre, un disco en vivo que se grabó con amor en Nueva York el 15 de septiembre de 2011.



También presenta nuevas interpretaciones excepcionales, incluida una grabación completamente nueva de 'O Sole Mio”', seguido de celebraciones que se remontan a diez años épicos.



Dedicado a la memoria de su amado padre, que nunca había tenido la oportunidad de cruzar un océano, Bocelli habla con cariño del aliento de su familia cuando él era solo un artista en ciernes. One Night in Central Park fue, y es, un sueño impulsado por el poder del amor paternal, ahora revisado y reinventado especialmente para 2021.



El impresionante elenco de la noche incluyó a otras leyendas como Celine Dion, Tony Bennet, David Foster y Chris Botti. Todos ellos representaron una maestría artística de alto nivel. El asombroso lugar albergaba a más de 70 mil admiradores y más de 200 músicos que adornaban con orgullo el legendario Great Lawn.