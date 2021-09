Iris Apfel: la adolescente de 100 años que es una leyenda de la moda

Iris Apfel, todo un referente de la moda, el glamour y el diseño, celebró con mucho estilo sus 100 años de vida. Originaria de Nueva York, es además reconocida como diseñadora de interiores por decorar en nueve ocasiones la imponente Casa Blanca.



Nacida el 29 de agosto de 1921 en la Gran Manzana, durante la Gran Depresión heredó el amor por el mundo fashionista de su madre, quien tenía una boutique donde Iris desde los 12 años desarrolló su talento aprendiendo a comprar y combinar accesorios de segunda mano. “Mi madre adoraba los accesorios. Una vez me dijo ‘consigue un vestido negro, de forma que siempre tuviera algo que ponerme en reuniones elegantes o sencillas. Una prenda puede verse completamente distinta según los accesorios que se le agreguen’”, contó la también empresaria Iris Apfel para el documental que lleva su nombre.



Uno de los accesorios que caracterizan a esta experta fashionista son sus gafas gigantes, que han sido su sello en todos los diseños que realiza. Por eso, para celebrar su cumpleaños de la mano con la firma Zenni, Apfel estrenó una colección con 100 lentes inspirados en su estilo, es decir ‘oversized’, redondos, de colores llamativos y con diferentes materiales.

La influencer de 100 años tiene su propio documental, que se estrenó en el año 2004. Albert Maysles, director de la producción, retrata a la leyenda de la moda, quien aparece, a los 93 años, aconsejando a modelos y hablando de su historia y negociando con los compradores.

Su colección de gafas ‘Iris Apfel Edit’ consta de cinco categorías: ‘Live Colorfully’ con diseños de estampados de flores y figuras geométricas; ‘Ba zaar Treasures’, la cual está inspirada en el amor que tiene este icono de la moda por los mercados de segunda mano; ‘Signature Style’, que incluye cinco diseños distintos; y finalmente ‘Structural Design’, un reflejo del amor hacía la arquitectura que tiene la diseñadora de interiores.

Su creatividad al vestir le ha permitido convertirse en un referente tanto para jóvenes como para adultas, tanto que en el año 2004 su guardarropa se lanzó a la fama en el Museo Metropolitano de Nueva York con una exposición llamada ‘Rara Avis: The Irreverent Iris Apfel’, mostrando al mundo su estilo particular de prendas estrafalarias y accesorios, dejando extasiados a los seguidores de la moda e incluso a los más ajenos a este mundo.



“El principal valor de ella es haber logrado convertirse en ícono en un mundo que tradicionalmente es de la gente muy joven, mientras Iris con 100 años sobresale. Ahí radica su valor”, afirma el periodista Jorge Dusterdieck.



La ‘Lady de la tela’, como la llaman en el medio, inició su carrera vinculada con el diseño y la moda trabajando en la revista Women’s Wear Daily como asistente de vestuario y siendo parte de la editorial donde conoció a su esposo Carl Apfel, un empresario textil. La pareja estuvo casada por 67 años, hasta la muerte de este a los 100 años.

Apfel tiene una línea de joyería conformada por piezas con colores vibrantes y formas poco convencionales. Estas son consideradas obras de arte, tanto que están en el Museum en Massachusetts.

Después de su matrimonio, la diseñadora de interiores cambió su apellido Barrel y adquirió el de su esposo, con quien fundó una de las empresas de decoración y diseño de interiores más famosas de Estados Unidos: Old World Weavers, con la que remodelaron la Casa Blanca en 9 ocasiones, durante los periodos de mandato de Truman, Eisenhower, Keneddy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Clinton.



La famosa diseñadora de interiores ha sido rastreada por medios de comunicación y diseñadores de todo el mundo para entrevistarla o trabajar con ella.



La marca de cosméticos MAC hizo una línea bajo su supervisión, donde se resaltan lápices labiales y pintauñas de colores estridentes, el famoso Bruce Weber la fotografió para Vogue Italia, y la revista Dazed la hizo su portada, vistiéndose con extravagantes diseños en dos dimensiones que Rei Kawakubo hizo para Commes de Garçons.



Con esto ha dejado como enseñanza para sus seguidores en el mundo: que la edad no es un impedimento para alcanzar los sueños y la alegría que caracteriza a cada persona.



“Mi esposo y yo nos reímos todo el tiempo de mi fama. No estoy haciendo nada diferente de lo que hacía hace setenta años y de repente soy tan ‘cool’ y estoy tan de moda. Soy una estrella geriátrica. Soy la adolescente más vieja del planeta”, contó para su documental realizado por Albert Maysles.