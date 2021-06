Exposer Coomeva: los ocho invitados inspiradores que estarán en el evento

Álvaro José Carvajal Vidarte

Esta vez el lema de Exposer Coomeva no será conciencia para un mundo mejor, sino reconciliación y esperanza para un mundo mejor, “porque lo que necesitamos en este momento, en que atravesamos por una pandemia y por una compleja situación de orden público en nuestro país, es desarmar nuestras mentes, reconciliarnos y nunca perder la fe ni la esperanza de un mundo mejor”, dice Isabel Cristina Rincón, directora del evento, cuya décimo tercera versión se adelantó para este mes.



“En este momento todo el mundo está librando una batalla a nivel personal, familiar, social, corporativo, la única salida es mirar hacia adentro para desarmarnos y mirar para afuera, hacia el otro, y ver cómo puedo ayudarlo. Ojalá que muchos jóvenes se puedan vincular a estas conferencias que traemos”, agrega.

Y fue precisamente por la urgencia de mensajes positivos que ayuden a todos a superar este momento, que se anticipó la fecha del evento para este mes. “Y es probable que tengamos dos versiones este año”, anticipa la directora. El año pasado se conectaron 17.778 personas de 19 países y este se esperan muchas más. Personas desde Colombia o cualquier parte del mundo, podrán acceder virtualmente y de manera gratuita, a través de coomeva.com.co/exposer a las conferencias de ocho invitados internacionales y nacionales, el viernes 18 de junio, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y el sábado 19, de 9:00 a.m. a 12:00 del día. Conozca aquí a los invitados y prográmese.



Irene Villa

Psicóloga, conferencista y periodista de opinión y valores; es española y colabora con distintos medios de comunicación. Integrante del primer equipo del mundo de esquí adaptado, y autora de los libros ‘Saber que se puede’ y ‘SOS víctimas del terrorismo’. Sufrió en 1991 un atentado del grupo terrorista español ETA cuando era niña, perdió sus piernas y tres dedos de la mano izquierda.



Conferencia: ‘Los ochomiles de la vida. Cuando ser fuerte es tu única opción’. Viernes 18 de junio. 5:15 p.m. a 6:00 p.m.

Alex Rovira

Economista español, experto en desarrollo humano, autor de libros con más de 8 millones en ventas de ejemplares. ‘La buena suerte’, escrito en forma de fábula en coautoría con Fernando Trías de Bes, tiene como moraleja que uno mismo crea su buena suerte, si acepta retos y crea circunstancias favorables. Editado en 52 idiomas, con más tres millones de copias vendidas en dos años, fue el Mejor Libro del Año en Japón, en 2004.



Conferencia: ‘Creer, crear, lograr’. Sábado 19 de junio. 11:00 a.m. a 11:45 a.m.

Marta Matarín

Yogui española, lleva más de 30 años como practicante del Raja Yoga, por lo que ha adquirido muchos conocimientos sobre los efectos de la meditación en la gestión emocional y en muchos ámbitos de la vida. Es una reconocida autora y conferencista internacional en temas de desarrollo personal y espirituales, y es actualmente la coordinadora de la asociación Brahma Kumaris en Barcelona, España.



Conferencia: ‘Del miedo al amor’. Viernes 18 de junio. 3:30 p.m. a 4:00 p.m.

Brigitte Baptiste

Bióloga colombiana, exdirectora del Instituto Alexander Von Humboldt y rectora de la Universidad EAN. Con una maestría en conservación y desarrollo tropical en Gainesville (Universidad de Florida), gracias a una beca de la Comisión Fulbright. Preside el Science Policy Advisory Committe de la IAI, Iniciativa Ambiental Interamericana para el Cambio Global y es miembro del Comité Científico del Progrma Global Pecs, Ecosystem Change and Society.



Conferencia: ‘Conciencia ambiental para un mundo mejor’. Sábado 19 de junio. 10:30 a.m. a 11:00 a.m.

Nonie Reaño

Psicóloga y yogui peruana, licenciada en psicología, consultora, especialista en capacitación de talento humano, terapeuta y facilitadora en procesos de aprendizaje experiencial. Su mayor finalidad es contribuir a potenciar en los demás, sus oportunidades, encuentro de soluciones y creación de espacios para generar cambios, mediante procesos de tipo participativo.



Conferencia: ‘Ayuda emocional para tus hijos en tiempos de crisis’. Sábado 19 de junio. 9:00 a.m. a 9:30 a.m.



Paula Agredo

Comunicadora social y periodista caleña, experta en mercadeo, se ha convertido en un símbolo de resiliencia e inspiración, luego de su recuperación milagrosa de un grave accidente ciclístico, en el que perdió parte de su cráneo, pero no sus sueños y sus ganas de salir adelante. Esta joven guerrera compartirá su fortaleza y optimismo en Exposer y servirá de inspiración para quienes se enfrentan a la adversidad.



Conferencia: ‘Se vale ser feliz a pesar de las adversidades’. Viernes 18 de junio. 4:45 p.m. a 5:15 p.m.

Dr. Carlos Jaramillo



Autor de El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Médico colombiano de la Universidad de La Sabana y del Instituto de Medicina Funcional en USA, con especialización en Antiedad, Fisiología y Bioquímica en la Clínica de Harvard, alumno de Stanley Dudrick, del programa de Nutrición Clínica e Hiperalimentación en la Universidad de Yale, fundador del Instituto de Medicina Funcional en territorio hispano. Speaker e instagramer.



Conferencia: ‘El estrés como asesino silencioso y cómo afecta el organismo’. 9:30 a.m. a 10:15 a.m.

Padre Hermann Rodríguez



Los jesuitas celebran este año 500 años de misión en el mundo y Exposer invita al nuevo Provincial de la compañía de Jesús en Colombia, quien ha sido director del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios (CIRE), decano académico en la Facultad de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y ministro, ecónomo y superior del Juniorado.



Conferencia: ‘El cuidado de las personas en un mundo herido. Aportes de la espiritualidad en tiempos de incertidumbre’. Viernes 18 de junio. 4:00 p.m. a 4:30 p.m.

Invitación

“Invito a toda la comunidad a conectarse con Exposer, son ocho conferencias sobre los temas que en este momento le sirven a cualquier persona que esté pasando por un momento difícil. Aquí encontrarán herramientas para todo, especialmente para que entre todos nos desarmemos, nos reconciliemos y no perdamos la esperanza de que un mundo mejor es posible”, dice Isabel Cristina Rincón, directora de Exposer Coomeva.



“Los temas están relacionados con la pandemia mundial y la situación de orden público en nuestro país”, agrega.



“Es probable que hagamos otro Exposer en noviembre”, anuncia la directora del evento.