Ocho grandes íconos de los maravillosos años 80 que están de regreso en el 2022

La fiebre por los años 80 aterrizó este 2022 con un casi cincuentón Tom Cruise, de esmoquin negro y pilotando un helicóptero que aterrizó en la cubierta del portaviones USS Midway, que perteneció a la Armada de los Estados Unidos.



La secuela de uno de los films más populares de dicha década, Top Gun: Maverick, dirigido por Joseph Kosinski (Tron: Legacy y Oblivion), fue ovacionada de pie en Cannes durante cinco minutos. Y en los primeros tres días de su estreno, recaudó US$ 151 millones en salas de Estados Unidos y Canadá. En el extranjero obtuvo en taquilla US$ 124 millones.



Agosto también traerá de regreso a los cines el famoso manga ‘Dragon Ball Super: Super Hero’. La película, que cuenta con la intervención del creador original de Dragon Ball, Akira Toriyama, quien está detrás de la historia original, el guion y el diseño de personajes.



Este año, además, se cumplen 40 años de un clásico de la música de los años 80, ‘Thriller’, del ídolo Michael Jackson, el cual salió el 30 de noviembre de 1982, bajo el sello de Epic Records y fue producido por el gran Quincy Jones.



Para celebrar este hito, el equipo de marketing del artista anunció una edición especial de aniversario de dos discos del álbum para finales de año, que está disponible para pre-pedido. Es tal la fiebre ochentera, que Jackson, sigue generando seguidores desde el más allá; tiene más de 28.732,787 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música streaming Spotify. No en vano, ‘Thriller’ fue el audiovisual más largo e innovador de la época, y según expertos, Jackson empezó ‘La era del videoclip’.



Por otra parte, la cuarta temporada de Stranger Things, serie de los hermanos Duffer, fenómeno de ciencia ficción ambientado en los años 80, a 24 horas de su estreno ya era número uno y ha motivado otro boom musical.



Max, (Sadie Sank), la pelirroja adolescente, quien perdió su hermano en la última temporada, no deja de escuchar, mientras recuerda a Billy, una canción ochentera, que se ha vuelto a poner de moda situándose en los primeros puestos de los rankings de las plataformas de streaming.

‘Running up that hill (a deal with god)’ de la londinense Kate Bush, quien lanzó este sencillo en 1985 de su disco ‘Hounds of love’, que hoy es todo un fenómeno mundial.



Colombia no está exenta a la fiebre ochentera y espera la llegada de la banda de hard rock, Guns N’ Roses, el 12 de octubre en El Campín.



Los años 80 fueron la década de lo grande, del dorado y de lo extravagante. El momento de divas de la música como Cyndi Lauper, Madonna y Whitney Houston; de top models como Brooke Shields, Naomi Campbell y Elle Macpherson; y de estrellas de Hollywood como Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Melanie Griffith, o princesas tipo Lady Di. Series como Miami Vice, Dallas, Falcon Crest o Dinastía competían con videos musicales de MTV para ver quién influenciaba más la moda.

Lo único que extrañamos no son el cubo rubik, la Polaroid, los casetes, el atari, las North Star y los Walkman, aquí, música y personajes que volvieron del pasado.



Star Wars

Star Wars Foto: Tomada de internet

Los años 80 supusieron la eclosión definitiva de la ciencia ficción, y una de las películas cumbre de este género fue la famosa saga de Star Wars, que en ese momento ya contaba con los episodios 4, 5 y 6, y toda una línea de juguetes y cómics de aventura. Ahora, cuatro décadas después de su estreno, los fans volverán a sentir aquella misma emoción en ‘Obi Wan Kenobi’ y ‘Andor’, dos series dedicadas a personajes del universo Star Wars que prepara Disney+.

El regreso de Pac Man

Pac-Man Foto: Tomada de internet

Uno de los míticos personajes de los videojuegos vuelve a alegrar a los nostágicos de los 80. Es Pac Man, el primer juego arcade con mayor recaudación de la historia, que este año cumplirá 42 con una novedosa versión, ‘Pac-Man Museum +’. La recopilación de juegos más ambiciosa de este ‘comemocos’, incluye clásicos como Pac-Man (1980), Súper Pac-Man (1982) o Pac-Mania (1987). La colección de 14 títulos contiene algunos que hace mucho tiempo no estaban disponibles como Pac-In-Time (1995) y o Pac-Motos (2007), un juego para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Stranger Things

Stranger Things Foto: Tomada de internet

El aire ochentero de la serie televisiva aumentó las búsquedas en Pinterest, sobre maquillaje y moda de los 80, outfits, decoración y estilo de cupcakes y Eggo Waffles. Y el tema ‘Running up that hill’ es, gracias a la serie, un éxito, 37 años después de su lanzamiento. En Spotify supera los 112 millones de visualizaciones y en YouTube, su videoclip va para 52 millones. La cuarta temporada incluye canciones de Beach Boys, Kiss o Talking Heads.

Prenda ícono

Prenda ícono Foto: Tomada de internet

El retorno de Top Gun trae de vuelta la fiebre por la bomber Navy G-1, chaqueta de aviador diseñada en 1940 y ligada a la historia de los pilotos de élite de la Marina de Guerra de los EE.UU. Con piel de cabra, cuello de lana de oveja, 17 parches bordados que conmemoran misiones icónicas y ancla símbolo de la USN (United States Navy). Se consigue en Internet a US$ 1018,43 y en AliExpress, a US$ 128,64.

Michael Jackson

Michael Jackson Foto: Tomada de internet

En el Twitter @michaeljackson se publicó la portada del álbum ‘Thriller 40TH anniversary’. Para reservar, se debe hacer por el sitio Shop Michael Jackson o acceder a Amazon Music y Mofi. En CD cuesta US $13.98 y como bonus incluye un segundo CD con material inédito. Incluye temas como Billie Jean, Beat It y Thriller, por los que Jackson ganó 8 Grammys en una misma noche.

Manga, en cines

Gohan, personaje de Dragon Ball Z Foto: Tomada de internet

Este año revivió el manga japonés de Akira Toriyama, con la llegada a cines de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, el próximo mes de agosto. Por más de 30 años, la franquicia ha deleitado a fanáticos que han seguido a los guerreros que defienden la Tierra de las fuerzas diabólicas. Será el segundo film, después de ‘Dragon Ball Super: Broly’, que en 2018 recaudó más de US$ 120 millones en taquilla mundial.

El retorno de los vinilos

Disco de vinilos Foto: Tomada de internet

Aunque se les dio por muertos con la llegada de los CD en los años 80, cuando fueron reemplazados por el casete, luego por el CD y de ahí, por las playlists de plataformas como Spotify, tres décadas después, los artistas vieron que este vintage es compatible con la era digital. Esto por el auge del coleccionismo, la calidad de sonido o la experiencia física de la música en la era de lo efímero virtual. Juanes celebró 20 años de Un Día Normal con una edición limitada en vinilo, cassette y CD.

Moda Lauper y Madonna

Moda Lauper y Madonna Foto: Tomada de internet

Tomadas de la estética gótica punk, y favoritas de Cyndi Lauper y Madonna, volvieron las cruces. Los Jeans boyfriend rotos para mujer, los blazer anchos, los vaqueros patchwork, los tonos neón, el maquillaje con escarcha y los pantalones de bota ancha también regresaron. Las diademas tienen nuevos seguidores, las acolchadas, las de terciopelo, trenzado, anudado y adornos. Se retomaron además, las mangas abullonadas, definidas por detalles redondeados en el hombro, que aportan volumen. La moda celebra los 80.