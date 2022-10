¡No van más! Tom Brady y Gisele Bündchen se divorcian después de 13 años de matrimonio

La estrella de la liga de football americano (NFL) Tom Brady y la supermodelo brasileña Gisele Bündchen anunciaron el viernes que se divorciarán, poniendo fin a semanas de especulaciones.



"En los últimos días, mi esposa y yo ultimamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Hemos llegado a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos", dijo Brady en Instagram.



"La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil pero nos distanciamos y aunque es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo le deseo a Tom lo mejor siempre", escribió Bündchen, en la misma red, en inglés y en portugués.



Brady y Bündchen se casaron en 2009 y tienen dos hijos, Benjamin de 12 años y Vivian Lake, de 9. Brady también tiene un hijo de 15 años, John Edward, con su expareja Bridget Moynahan.



"Mi prioridad siempre han sido y seguirán siendo nuestros hijos" y "seguiremos cuidando juntos su educación", dijo la modelo brasileña.



Según la revista People, ambos llegaron a un acuerdo en particular sobre la custodia de sus hijos.



Bündchen solicitó oficialmente el divorcio en Florida este viernes, dijo la publicación especializada TMZ.



La pareja tiene un patrimonio neto informado de unos 650 millones de dólares, y se estima que Bündchen contribuyó con 400 millones.

"Malabares"

El divorcio se produce después de meses de especulaciones de las revistas del corazón sobre tensiones que habrían surgido cuando Brady revirtió la decisión de retirarse de su carrera en febrero.



Brady y Bündchen han sido una de las parejas de celebridades más destacadas en Estados Unidos, abarcando el deporte, la moda y el entretenimiento.



Brady, de 45 años, es uno de los atletas más notorios del país, con un récord de siete veces campeón del Super Bowl durante una carrera de más de dos décadas.



Bündchen, de 42 años, es una de las modelos más reconocidas del mundo y ha sido el rostro de innumerables campañas para marcas de lujo como Versace, Dolce & Gabbana y Ralph Lauren.



Según trascendidos, la brasileña, que a lo largo de los años ha manifestado su preocupación por la salud de Brady en el largo plazo debido a su continua presencia en el football americano, se mudó de la casa familiar durante la pretemporada.



Por su parte, Brady tomó una licencia extendida de 10 días del campo de entrenamiento de los Tampa Bay Buccaneers a principios de agosto, hecho que el jugador ni su equipo explicaron adecuadamente.



El ex mariscal de campo de los New England Patriots insinuó luego que la licencia obedeció a problemas de su vida personal.



"Solo tienes que tratar de resolver la vida lo mejor que puedas", dijo Brady en aquel momento. "Es un proceso continuo".



En una entrevista en septiembre con la revista Elle, Bündchen reiteró sus dudas sobre la decisión de su esposo de seguir jugando, pero dijo que quería que él hiciera "lo que lo hace feliz".



"Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", agregó.



"Definitivamente tuve esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione para (ellos). Él también debe hacer lo que lo hace feliz".



Brady admitió en su podcast "Let's Go!" en septiembre que debía hacer malabares constantemente para coordinar su vida personal con su carrera en la NFL.



"Luchas con diferentes cosas a medida que envejeces y diría que lo único que cambia con el tiempo es que tienes diferentes prioridades cuando envejeces", dijo Brady.