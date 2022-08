"No, thank you": a Yeison Jiménez le rechazaron una serenata en el extranjero

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más queridos y escuchados, cuyos seguidores anhelan siempre disfrutar algunos de sus temas en vivo y en directo, sin embargo, en Canadá, el artista se topó con un par de personas que se negaron a escucharlo.



Aprovechando su estadía en el país norteamericano por su gira musical, aprovechó para conocer algunos sitios turísticos como las cataratas del Niágara, unas de las maravillas naturales del mundo.



Mientras recorría el lugar, a Jiménez se le ocurrió abordar a unos turistas junto con sus músicos, y dedicarles una canción. Pero sorpresivamente, este par de personas mostraron un serio rechazo a este gesto del artista.

@yeison_jimenez1 Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas 😂😂. Ustedes también me rechazarían la serenata?? ♬ original sound - yeison_jimenez

La mujer, con visible gesto de vergüenza, afirmó que no le gustaban las serenatas, mientras ocultaba su rostro por la presencia de la cámara. Su acompañante simplemente se limitó a rechazar la serenata con un gesto en su rostro.



Yeison Jiménez interpretó el bolero 'Triunfamos', uno de los mayores éxitos del trío Los Panchos, uno de los temas más solicitados en las serenatas.



“Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas. ¿Ustedes también me rechazarían la serenata?”, dice la descripción del video publicado en la cuenta de TikTok del cantante, que cuenta con un poco más de 494 mil seguidores. Además, el corto de la serenata fallida tiene cerca de 1,6 millones de reproducciones.



Sin embargo, distinta fue la reacción de sus seguidores en los comentarios que dejaron en la publicación. “Yeison Jiménez cada día me convence más la persona tan bonita que eres, me encantas”; “Yo no le rechazo nada jajaja. Qué lindo, Yeison”; “Yo no despreciaría una serenata de Yeison”, escribieron algunas fanáticas.