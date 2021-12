Yeferson Cossio, el controversial influenciador y músico, anunció a través de su cuenta de Instagram que se iría del país a más tarde los dos primeros meses del año que viene.



“Están pasando muchas cosas. En enero, o a más tardar en febrero, yo ya no voy a vivir más en Colombia. Es una solución que no quiero, pero que debo tomar. Igualmente me voy con todos mis perros”, comentó Cossio.



El influenciador también reveló un poco sobre su pasado y las situaciones que hoy en día también considera como un motivo para emigrar.



“Cuando era pequeño, yo era muy necio. La verdad era un desastre, al punto de que toda mi familia me dio la espalda y me miraba feo. Se les notaba el odio cuando me hablaban”, aseveró.



Y agregó: "Literalmente, yo lloraba por el desprecio. Me ahogaban en un tanque y me pegaban muy duro. Lo curioso es que esas mismas personas ahora me mandan comentarios".



"(Ahora) nos mandan a decir que por qué nosotros vivimos regalando casas y, si tenemos tanto dinero, por qué no les damos a ellos. ¿Ahora sí me quieren porque tengo plata? Ya soy familia. Ustedes para mí son basura, yo les ayudo de vez en cuando por simple pesar", concluyó.



Cossio ha sido noticia por su decisión de renunciar a la nacionalidad colombiana al finalizar este año, motivado por el descontento que le generó el dinero que la Dian le cobró por motivo de declaración de renta.



"Ya se adelantaron todos los trámites, renuncio a tener mis ingresos, a tener mis activos, todo, en Colombia. A partir de del 1 de enero del 2022, mi nacionalidad, y todos mis ingresos, mis empresas, todo, se van para un país que no es tan corrupto, tan dañado, y no quiere quitármelo todo", dijo el influenciador.



Inicialmente, sin embargo, había indicado en días pasados que no abandonaría el país a pesar de su renuncia a la nacionalidad.