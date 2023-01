¿Niña, niño o niñe? Camilo y Evaluna aclararon supuesto género no binario de su bebé

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, salieron a desmentir, a través de redes sociales, las noticias que aseguraban que su bebé sería criada como una persona no binaria y que ambos estaban sufriendo una crisis matrimonial.



"Hace varios días hemos recibo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija fuera reconocida como no binaria", escribió Camilo en sus historias de Instagram.



Ante esto, el paisa aseguró que respetan a las personas que toman esta decisión, pero que este no era su caso, asegurando así que índigo, como se llama su primogénita, no crecerá bajo esta identidad de género.



“Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, agregó.



Asimismo, Echeverry habló sobre los rumores de una posible separación con Evaluna, hecho que le pareció aún más sorpréndete, por lo que tuvo que desmentir esta especulación de los medios de comunicación y decir que su relación va como 'viento en popa'.



El artista también aprovechó el momento, para expresar su solidaridad con la comunidad Lgtbiq+, quienes ante este tipo de situaciones, se han visto seriamente afectadas y juzgadas, sin razón de ser.



"Nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que los señala, juzgándoles, con dedos, apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas”, finalizó.