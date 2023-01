De la inspiración a la facturación: la 'tusa', un estado emocional muy productivo

Tanto el amor como el desamor son para los artistas fuente de inspiración, ¿qué habría sido de la literatura sin los poemas de Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik o Mario Benedetti si su vida hubiera sido solo de rosas, no de espinas? O de la pintura sin los desamores de Frida Khalo con Diego Rivera, o de la música sin el despecho de Chavela Vargas, Joan Manuel Serrat o Paquita la del Barrio.



Las decepciones amorosas, especialmente, han dado origen a las mejores composiciones que revelan el dolor y la penumbra que existe en el alma de quien las sufre. Pero aunque estas perduren en el tiempo, cada vez más se vuelve una filosofía de vida “rentabilizar la tusa”, todo un negocio redondo, como lo demostró Shakira.



La barranquillera lo dejó muy claro cuando cantó a los cuatro vientos que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”; se estima que podría haber facturado más de 170.000 euros con su nueva canción ‘BZRP Session 53’, sin contar que la traición de su ex, Gerard Piqué también le sirvió para lanzar dardos y recoger jugosos frutos en otros dos de sus más recientes sencillos, ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’.



En resumen, a los ‘cachos’, la despechada pero exitosa Shakira le ha sacado más de 1.148 millones de pesos, al menos en la plataforma de YouTube, sin contar lo que le pagan las otras apps por sus canciones.



La anterior cifra resulta de sumar las ganancias de ‘Te Felicito’ con 440 millones de vistas, por la que ha facturado $792 millones, ‘Monotonía, con 158 millones de vistas y $284 millones en ganancias y por su última canción, que en menos de 24 horas, obtuvo $72 millones.



Claramente, no todo ese dinero entra a sus arcas, cerca de un 20 % va a la distribución del tema, otro 30%, a la casa disquera y otro tanto, al representante de la artista.



Pero si bien, los artistas saben que el cotilleo vende, lanzar canciones que hablen de sus vidas privadas, relaciones truncadas y despechos amorosos, ha sido la forma —más barata que pagarle a un coach de famosos—, de desahogar las penas, despejar las dudas, ganar reproducciones, mientras conquistan de paso, nuevas cifras en dinero y audiencia.



De hecho, una de las primeras canciones en destronar la contundente tiradera que Shakira lanzó para Clara Chia y Piqué, fue el reciente tema de la artista estadounidense Miley Cyrus, titulado ‘Flowers’. Este se ha convertido en un himno para las mujeres, con o sin el corazón roto, por el que recogió grandes dividendos tras su estreno, mientras muchas seguidoras se identificaban con su empoderadora letra y su rítmica melodía.



“Comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme mis propias flores. Escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo por horas. Decir cosas que tú no entiendes. Puedo sacarme a bailar y sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú”, reza un apartado de la canción que la artista compuso como una reivindicación de su amor propio, tras la ruptura con su ex, el actor australiano Liam Hemsworth, de quien se dice le fue infiel con su colega Jennifer Lawrence (Los Juegos del Hambre).



Y mientras pasaba la tusa, Cyrus se hizo al puesto número uno de reproducciones en Spotify, en Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Polonia y Alemania, siendo la canción que más velozmente alcanzó los 100 millones de reproducciones en streaming. De paso, ganó más de 150.000 dólares los primeros días de su lanzamiento. Y eso que la caja registradora no para de sonar.



Otra muestra de que el dolor convertido en arte es oro puro, es el caso de la cantante británica Adele, quien alguna vez comentó sobre su situación amorosa: “Cuando una relación se hunde, da igual si estás casada o no, es muy difícil y verdaderamente traumático”.



La bella rubia, de voz potente y letras que abrazan la nostalgia, reconoció que las historias de desamor que vivió, primero con el fotógrafo Alex Sturrock, diez años mayor que ella, y luego con su expareja y padre de su hijo, Simon Konecki, con quien sostuvo una relación de siete años, la llevaron a realizar uno de los álbumes más exitosos de su carrera.



El álbum ‘21’, uno de los más aclamados, con 31 millones de copias vendidas, reflejan un sentimiento de dolor, desesperanza y desamor. Por este, sus fieles oyentes le han ubicado entre los más vendidos del Siglo XXI.



Por Colombia, el panorama no es diferente, pues el reconocido artista urbano Maluma, obtuvo más de 660 mil ventas certificadas, tan solo en México, con su cancíón Hawái, que según se dice, le habría compuesto a su ex, la modelo Natalia Barulich, tras el fin de la relación.



Para el cantautor caleño Mauricio D’ La Rosa, el despecho es y será un gran insumo al hacer una canción, porque universalmente se lidia con los sentimientos. “El amor, el desamor, la ausencia, tocan los corazones. Y lo que la hace más interesante es lo que gira en torno a una tusa, pues podemos tenerla por ser traicionados, porque sentimos culpa o porque se desgastó la relación. Esa cantidad de posibilidades, la hace sentir muy propia. Esto es una verdad desde los tiempos de Shakespeare y las grandes tragedias de la literatura”.



Para él, compositor que se respete sabe que en la tusa hay una fuente infinita “para seguir conectando a la gente con nuestras historias”.

Los 'entusados'



Karol G es una de las artistas latinas más escuchada en Estados Unidos. Foto: AFP

Karol G

​

La creadora de una de las canciones más sonadas de la historia, Tusa, es la artista latina más escuchada en Estados Unidos en los últimos tres años. Su despecho, tras la ruptura con Anuel AA, le ha servido para lanzar temas como Mami, El Barco, 200 copas. La primera, en su estreno, alcanzó 6 millones de reproducciones en YouTube y fue número uno en Apple Music.

Sam Smith, artista británico. Foto: AFP

Sam Smith



El reconocido artista británico, una de las voces más seductoras del mundo, tiene un amplio repertorio de canciones que hablan de sus dolorosas historias de amor. En ‘I'm Not The Only One’ el artista presenta una de las canciones de infidelidad más duras al escuchar. La canción del artista que ahora se define como ‘Queer’, ha vendido 2.300.000, copias tan solo en los Estados Unidos.

A parte de su carrera como artista, Selena Gómez también se ha dedicado a la filantropía, Foto: AFP

Selena Gómez



Después que la cantante estadounidense rompiera como el reconocido artista musical Justin Bieber en 2017, y él llegara al altar con su exnovia Hailey Bieber, un año después, temas de desamor comenzaron a protagonizar las composiciones de Selena. Su tema ‘Lose You To Love Me’ es una de esas letras en las que envió un mensaje al cantante. La canción debutó en el número 15 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos con 36.000 copias vendidas en su primera semana.

Amy Winehouse, compositora y cantante de soul británica. Foto: AFP

Amy Winehouse

​

En ‘Back To Black’ y ‘Love is a Losing Game’ la artista fallecida a los 27 años, se basa en la turbulenta relación que tuvo con Blake Fielder, de quien se enamoró mientras ambos sostenían otras relaciones por separado. Tras dejarlo todo por él, Fielder volvió con su exnovia. La respuesta fueron 11 canciones desde la tristeza, la resignación, la ira y la aceptación de la artista.

Taylor Swift Foto: Tomada de Internet.

Taylor Swift



La historia que cuenta la cantante sobre la composición de la canción ‘All to well’, describe un día en el que se sentía “rota” y entró al estudio de grabación y tocó acordes espontáneamente. Los músicos que la acompañaban, hicieron lo propio para seguirla. Dicen sus fans que su letra se inspiró en su relación con el actor Jake Gyllenhaal.