Netflix estrena este martes una película vallecaucana: Conozca más de esta producción

Álvaro José Carvajal Vidarte

Este martes es el estreno en Netflix de la exitosa película vallecaucana El Rey del Sapo, protagonizada por el cantante Luis Alberto Posada, Laura Gabrielle, Sebastián Peñaloza y Viña Machado.



Además actúa Catalina Iglesias, esposa de Posada, como La Mona, una vendedora de mecato de un parador de carretera y los cantantes Jessica López, Adriana Holguín, Jorge Pabuena, Junior Posada (hjjo), Martín Hortúa, Eduardo Collazos, Memo Ospina, Albeiro ‘El Gato’ Ríos, Tony Rodríguez y Andrés Quintero.



Es una producción de Comin Sun films y LAP films, distribuida por Distrito Pacífico, empresas caleñas, y rodada en el norte del Valle y Nueva York. También estará disponible a nivel mundial en Cineplay Max.



Muchos conocen a Luis Alberto Posada (de Cartago, Valle) como un rey de la música popular por canciones como Borracho por Ella, Este Maldito Amor, Cariño Malo, entre otros, pero los espectadores latinoamericanos se sorprenderán al verlo estrella del séptimo arte protagonizando ‘El Rey del Sapo’.



Esta comedia musical, dirigida por el cineasta caleño Harold De Vasten, que cuenta la historia de May (Laura Gabrielle), una adolescente americana que busca a su padre en Colombia, un popular camionero conocido como ‘Cartago’, interpretado por Posada. Al encontrarlo, ella le explica, en un deficiente español, que su madre está en una cárcel de Estados Unidos y requiere de su apoyo económico. A pesar de su negativa inicial, ‘Cartago’ enfrenta la situación, retomando sus gloriosos pasos de jugador de sapo, y padre e hija se reencuentran en una bella relación.

De Vasten ha actuado en las películas Perro Come Perro, 180 segundos y Amazonas. En TV, en Escobar, el Patrón del Mal y en Comando Élite.

Laura Gabrielle, joven actriz y cantante caleña, inició su carrera en Vía Crucis. Especial para El País

Así, de la mano del ídolo Luis Alberto Posada, el espectador viaja en La Carmencita, su vieja camioneta por bellos paisajes del norte del Valle, disfrutando de sus bromas y alocadas situaciones, además de su nostalgia por su exesposa Amparo, interpretada por la actriz samaria Viña Machado, a la que dedica sus éxitos El Precio de tu Error, Me Tomas y Me Dejas, Corazón de Palo y su nuevo tema Tu Traición.



Por su parte, Laura Gabrielle canta ‘In your eyes’, de su autoría, y un medley en cumbia norteña: ‘Homenaje a Posada’.



“Estamos generando una alternativa de cine en la que contamos historias populares y rurales con cantantes como Posada y el público escucha a la par sus éxitos”, dice el director Harold De Vasten. Él es promotor de la modalidad de ‘Cine minga’, cine hecho en los pueblos del Valle con la participación de sus habitantes. “Es un cine desde los pueblos y para los pueblos que ha hecho que los abuelos se motivaran a volver al cine, con las ganas de ver personajes como el de Posada actuando y cantando, al estilo de los clásicos mexicanos”, explica el realizador, quien en diciembre estrenará Gallo de Pelea, con talento local, como el actor Héctor ‘El Mono’ Mejía y Gilberto Obando, cantante popular de Alcalá, Valle.

Son películas de Harold De Vasten: Vía Crucis, La Primera Cena, Gallo de Pelea, El Rey del Sapo: cortos: Tango e Vita y Camaleones, entre otros.