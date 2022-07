Netflix anuncia nueva serie derivada de 'Stranger Things'

El éxito de la televisión 'Stranger Things' tendrá una serie derivada y una obra de teatro, anunció este miércoles Netflix para delirio de los fans de los adolescentes que luchan contra el 'Upside Down' en Hawkins.



Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, 'Stranger Things' sigue las aventuras de un grupo de adolescentes en la pequeña y ficticia ciudad estadounidense de Hawkins, cuyo mundo de juegos de roles es revolucionado al conocer a Eleven, una joven con poderes sobrenaturales.



Recién estrenada, la cuarta temporada lidera el ranking de todos los tiempos de las series en inglés de Netflix, cuya métrica contabiliza las horas televisadas en los primeros 28 días desde su lanzamiento.



Sólo superada por el 'Juego del Calamar', 'Stranger Things' suma más de 1.150 millones de horas de streaming, número que debe aumentar dado que los últimos episodios fueron lanzados el viernes.



Fue confirmada una quinta temporada de la serie que trae la nostalgia de los años 1980, con la cual los hermanos Duffer esperan cerrar el "arco narrativo" de la historia.



En febrero, Matt y Ross Duffer, sin embargo, anunciaron que había "muchas más historias que contar en el mundo de 'Stranger Things'.



Los hermanos Duffer lanzaron además su nueva productora, 'Upside Down Picture', que colaborará entre otros proyectos, en la nueva serie derivada de 'Stranger Things'.



'Upside Down Pictures' apunta a crear el tipo de historias que inspiraron a los Duffer. Historias que ocurren en la bella encrucijada entre lo ordinario y lo extraordinario", dijo el comunicado difundido por Netflix.



El gigante del streaming y los hermanos Duffer también prevén una obra de teatro que explore la mitología de 'Stranger Things', y que será dirigida por Stephen Daldry ('The Crown', 'Billy Elliot'), así como una adaptación actuada de la popular serie de anime japonés 'Death Note'.



"Matt y Ross son un talento excepcional con una visión tan nítida y clara", dijo Ted Sarandos, director de contenido de Netflix. "No es accidental que 'Stranger Things' se haya convertido en el fenómeno cultural pop que es".



La expansión del mundo sobrenatural de Hawkins viene en momentos en que Netflix enfrenta presiones, pierde suscriptores y registra la caída del valor de sus acciones.