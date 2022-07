La escritora caleña Carolina Andújar cuenta detalles de 'Familia Maldita', su nueva novela

Durante una semana, la escritora caleña Carolina Andújar estuvo de gira por Colombia. Librerías de ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, recibieron a una legión de lectores jóvenes y adultos, cuyas preferencias están alejadas del canon tradicional literario, quienes emocionados y puntuales esperaron en fila por una firma de la autora número 1 de literatura gótica en el país.



En esta ocasión, el motivo del encuentro fue la publicación de su novela ‘La familia maldita’, cuarta parte de la serie ‘Carmina nocturna’, un conjunto de historias sobrenaturales ambientadas en la Europa del siglo XIX, donde confluyen vampiros, espíritus malignos, brujas y, ahora, una maldición que persigue por generaciones a una misma sangre.



La literatura gótica es un género de culto con larga historia y obras clásicas ineludibles, fundamentalmente de autores europeos y norteamericanos, por eso encontrarse con una escritora colombiana que creó todo un universo sobrenatural, logrado con perfección técnica y estética convincente dentro de esta tendencia narrativa, resulta de una rareza seductora, irresistible.



Al leer, por ejemplo, la historia de Lucyna Pawlak en ‘La familia maldita’, una institutriz de un pueblo perdido en Polonia, obsesiva lectora de ‘La dama pálida’, de Alejandro Dumas, y quien es contratada para educar a los últimos vástagos de una antigua estirpe polaca cuyos aterradores secretos terminará por descubrir... Nadie imagina que esa y otras historias de mansiones embrujadas, criaturas demoníacas y personajes siniestros, fueron escritas desde la cálida y apacible finca en zona rural del Eje Cafetero colombiano, donde Carolina Andújar se radicó hace más de 10 años.



Desde un principio cuando sintió la necesidad de escribir, tuvo claro que sus historias no reflejarían su realidad más inmediata, serían diferentes a lo que escribían comúnmente los escritores colombianos, que incluso no hablarían de su tiempo y cultura, se remontaría a otros siglos y parajes como los de sus ancestros húngaros, los padres de su padre. Así nacieron los personajes de su serie ‘Carmina nocturna’, que inició en 2009 con la publicación de ‘Vampyr’, luego vendrían ‘Vajda, príncipe inmortal’ (2012), ‘Pie de bruja’ (2014) y ‘La familia maldita’, historias que pueden leerse por separado aunque forman parte de un mismo universo literario. Además de sus “canciones de la noche”, ha escrito novelas como ‘La princesa y el mago sombrío’ (2013) y ‘El despertar de la sirena’ (2016), y su único thriller ‘C.A.L.I.’, donde retrata su ciudad natal, retomando la leyenda local del diablo Buziraco.

En su paso por Cali, la escritora considerada un ‘best-seller’ nacional entre los lectores de culto, habló sobre los prejuicios sobre la literatura gótica de algunos lectores, su interés por la estética del “gótico tropical” y de su desconocida conexión con Andrés Caicedo.

¿Cómo es su experiencia de escribir literatura gótica desde Colombia?



Puede considerarse un género poco común entre los escritores colombianos, pero creo que se debe más al hecho de que no se publica, que al hecho de que no se escriba. Conozco en el país a muchos escritores aficionados que escriben sobre temas góticos, de terror y fantasía, realmente muy buenos, incluso los he recomendado a las editoriales, pero por algún motivo no han querido arriesgarse, yo pienso que serían muy exitosos. Espero que los tiempos cambien muy pronto en ese aspecto.



Entonces, como conozco a estos escritores, sé de su talento y potencial, no me siento diferente a los escritores



colombianos en general, pero sí es diferente respecto a los escritores publicados, los temas son diferentes, algo que se nota en conversatorios y eventos donde nos separan, puesto que no tenemos, excepto por el origen, nada más en común. Siempre voy por mi lado, pero me parece bonito que me reconozcan por esa diferencia, de ser una escritora gótica en tierra caliente.

¿Qué impresión ha causado esto en sus lectores?



Les ha encantado que sea colombiana, sienten mucho orgullo de encontrar una escritora propia que trate estos temas. Recuerdo que cuando recién me publicaron, muchos no sabían que era colombiana y asumían que era una escritora extranjera, luego cuando me conocían se alegraban mucho, pero habían leído todo el libro asumiendo que era de otro país. Ha sido una experiencia muy bella con mis lectores, que me han brindado su apoyo desde el inicio de mi carrera, podría no haber sucedido de ese modo, precisamente por ser algo distinto, habrían podido decir, “esto no es lo nuestro”. Por fortuna fue todo lo contrario.

Entre algunos lectores existe el prejuicio de que la literatura de género: gótica, de fantasía o de terror, es una literatura menor...



Conocí ese prejuicio solo hasta después de ser publicada, pero de inmediato comprobé que venía de lectores de generaciones anteriores, los lectores más jóvenes, en su mayoría, no lo tienen. De igual forma, me sorprendió mucho el contraste entre cómo se aborda acá en Colombia la literatura “de género” y cómo es en otros países. No podemos negar que esta literatura es muy aceptada por el público en todo el mundo, es la base de muchas películas y series exitosas, y esa es la perspectiva desde la cual asumí mi carrera, como alguien que cuenta historias para todo el mundo. Claro, no son los libros que se ganan un Premio Nobel, pero son historias que aman los lectores y pueden tener tanta calidad literaria como la otra literatura “seria”, aunque para mí no hay tal distinción. Cuando me choqué con ese prejuicio, al principio de mi carrera, me causó un poco de risa, y también una impresión del atraso en que estábamos en Colombia, pero que radicaba principalmente en generaciones anteriores. No así con los nuevos lectores que son un público muy amplio.



Poco después, cuando me enteré que un autor de la calidad y profundidad de Stephen King fue criticado por lo mismo, y que solo después de muchos años y muchos libros los académicos de su país aceptaron que es uno de los grandes autores de nuestro tiempo; entonces superé ese prejuicio.



La escritora caleña Carolina Andújar acompañada de algunas lectoras, durante una firma de libros en la ciudad de Manizales.

La escritora estudió psicología y se especializó en análisis junguiano y en homeopatía clásica, conocimientos que utiliza en su obra.

Gótico tropical



”Me fascina el término, y para quienes amamos lo gótico que, como yo, hemos nacido en tierras vallecaucanas, es como una confirmación de nuestra cultura. De hecho, me parece que combina muy bien la estética gótica con los paisajes tropicales, es una de las muchas ramificaciones de lo gótico, así como el pastel gótico, gótico glam, gótico metalero”.

“No lo alcancé a conocer, pero Andrés Caicedo fue un amigo muy cercano de mi mamá, algunas de las cartas que él le escribió se publicaron en su libro de correspondencia”. Carolina Andújar, escritora.