Myriam Hernández habla sobre su regreso a los escenarios colombianos

La cantautora chilena Myriam Hernández dice que siempre tuvo mucho respeto, admiración y seguridad por las canciones que escogía para su repertorio. Presentía, por ejemplo, que ‘El hombre que yo amo’ iba a ser un himno de las mujeres, pero más le sorprendió la primera que compuso: ‘Herida’.



Confiesa: “No pensé que iba a tener el resultado que tuvo, incluso ahora me emociono siempre de sentir ese coro fuertísimo de todas las mujeres, cantándola conmigo con toda el alma, porque así la creé: ‘Y así yo vivo mi vida, herida; y así yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo’”.



Desde entonces había en sus letras una reflexión sobre las relaciones tóxico-dependientes y una crítica a la idea del hombre ‘perfecto’, que en realidad era casado y panzón.



Hablamos con la intérprete de Hasta Aquí, Ya es Tarde, El Hombre que yo Amo, Peligroso Amor, Un Hombre Secreto, Se me Fue, Huele a Peligro, Tonto y Eres, quien presentará junto al dueto Pimpinela sus éxitos de siempre y los de su nuevo álbum, Sinergia, el 30 de abril a las 7:00 p.m., en La 66 Central Park de Cali (Av. Pasoancho con carrera 66).

Sus recientes videoclips de Hasta Aquí, 'Te quiero, ti amo' y Ya es Tarde, superan los 6 millones de reproducciones. En su pasada gira en EEUU. agotó entradas.

¿Qué recuerdos tiene de Cali, donde se escuchan sus éxitos de siempre?



Los mejores, el público es maravilloso, hace varios años que no voy a su ciudad, así que estoy muy feliz de realizar este tour, Sinergia, que llevaré también a Bogotá y Medellín.



¿Cuál es su secreto de eterna juventud?



No hay secretos, tengo una vida muy tranquila, hago ejercicio, tomo agua, como saludable y cuento con mis padres que tienen 75 y 76 años y me heredaron esta piel, gracias a Dios.



Cree en el amor eterno y lo ha comprobado con un hogar que permanece unido, después de muchos años. ¿Cuál ha sido la clave?



Soy una agradecida con la vida por tener esta familia, vamos a cumplir 30 años de matrimonio con mi marido, tenemos dos hijos maravillosos, Jorge y Myriam, que tienen 27 y 25 años. Somos muy unidos, siempre enviamos ese mensaje en pro del amor.



¿Sus hijos heredaron su talento?



Son chicos talentosos, ambos cantan lindo, nunca los motivé a eso, nació de forma natural, pero ambos están en cosas que no tienen mucho que ver con la música. Mi hija estudia Derecho y Jorge está en Publicidad.

Sus letras hablaron del empoderamiento femenino, en una época donde no se mencionaba el tema, no creía en el ‘hombre perfecto’, por ejemplo.



¿Se siente una precursora del feminismo?



Así es, me gusta que sea así, hubo unas canciones que no se hicieron tan conocidas pero hablaban del empoderamiento femenino, que decían “no me digas lo que debo hacer, no me digas lo que debo pensar”; hay una que se llama Toda la Vida fue Igual y era sobre este tema. Tal vez porque mi mamá nunca fue sumisa y me enseñó a ser muy empoderada en la relación de pareja. Y hoy en día creo que es importante fortalecer ese mensaje. Siempre pensé que, probablemente, muchas mujeres que van a mis conciertos están en una relación tóxica o permitiendo violencia psicológica o física. Para mí era fundamental validar ese mensaje y motivar el amor propio.



Usted ha sido invitada, conductora y presentadora del Festival Viña del Mar, ¿qué ha significado este concurso y otros en los que dio pasos importantes en su carrera?



Allí comenzó mi carrera internacional, por lo tanto tengo los mejores recuerdos de Viña, he participado como jurado, cantante y animadora, por cinco años. Y ha sido una experiencia maravillosa. Tuve también un lindo paso por Festibuga y escenarios como el Madison Square Garden, de Nueva York.



¿Usted, que ha sido jurado de concursos de televisión que impulsan talentos, qué piensa de los artistas que nacen de estos?



Yo fui por tres años jurado del programa de imitadores Yo Soy, donde participaron muchos artistas de Chile y del extranjero. Me encanta entregar mi experiencia y disfrutar del talento de tantos chicos jóvenes; ahora voy a estar en el canal MegaTV en El Retador, donde se buscan talentos en imitación, canto y baile.



Durante pandemia estuvo produciendo un nuevo álbum...



Claro, este último se grabó en pandemia. Trabajamos con Jacobo Calderón a través de videollamadas de Whatsapp, fue muy lindo, por eso lo titulé Sinergia, igual que al tour, porque había muchas personas trabajando por un mismo objetivo. El año pasado hicimos gira presencial en Estados Unidos por más de 15 ciudades y ahora voy a su país.



¿En qué están inspirados los temas nuevos?



En especial en el amor propio, como Hasta Aquí, que habla de esa fuerza que debe tener una mujer, para decir “¡basta! con esta relación tóxica”.



Raphael dice que se considera más un intérprete que un cantante, que respeta mucho la faceta de compositor ¿coincide con él?



¡Wao! Es increíble, porque le tengo una admiración y un respeto tremendo, ambos somos taurinos y pensamos igual, yo también me considero más que una cantante, una intérprete y respeto mucho a los compositores. Aunque compongo algunas canciones, me gusta más que las hagan para mí, me encanta sorprenderme con lo que puedo transmitir y lo que puede crearse a través de esta química.



¿Qué lección como ser humano le dejó la pandemia y cómo la sobrellevó?



El covid nos enseñó que la vida es fragilísima, hemos leído sobre muchas pandemias, pero otra cosa es vivirla en esta época, tampoco nos imaginamos esta guerra que estamos viviendo. Soy muy creyente de Dios y agradecida de la vida, y siento que en esta pausa reafirmamos lo importante que es la salud, sin esta no somos nada, no podemos levantarnos a trabajar, ni experimentar ni entregar el amor. Tuve a mi hermano, a su esposa y a mis sobrinos con covid, gracias a Dios, les dio leve, pero su mejor amigo se enfermó al mismo tiempo y partió de este mundo, dejando a su familia. Lo más terrible fue perder seres queridos.