Murió Richard Belzer, el famoso detective Munch, de La Ley y el Orden Uve

El mundo del cine está de luto por el fallecimiento del actor y comediante Richard Belzer. La estrella de la popular serie estadounidense La Ley y el Orden Uve murió en su residencia en Francia junto a sus perros y su mascota sentimental.



Balzer debutó como comediante en stand up comedy en Nueva York en 1972. Más adelante participó en importantes producciones como Catch a Rising y The Groove Tube.



Le puede interesar: ¡Felices 90, Yoko Ono!, perfil de una artista estigmatizada



En la década de los 90s empezó a especializarse en su rol de detective al protagonizar la serie Homicide: Lige on the Street. Después vendría uno de sus papeles más importantes al interpretar a John Munch en La Ley y El Orden Uve.



Belzer nació en 1944 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Quedó huerfano desde muy joven, tenía 18 cuando su madre falleció de cáncer y 22 cuando su padre se suicidó.



En 2009 fue galardonado con el premio People's Choice a la Estrella Roba escenas Favorita.



En 2016 decidió apartarse de los escenarios por quebrantos de salud y se trasladó a Francia junto a su pareja sentimental, con quien pasó sus últimos años al lado de sus perros.



Belzer es recordado por su desparpajado sentido del humor. Según el guionista Bill Scheft, las últimas palabras del actor fueron una serie de retajilas mal sonantes, buscando despedirse de todos los que le criticaron y dejando claro que nunca le importó lo que pensaran de él.



Lea además: Directores de 'Todo a la vez en todas partes' ganan prestigioso premio de Hollywood



Colegas y estrellas del mundo del cine han manifestado sus condolencias a través de redes sociales.



“Cualquiera que haya tenido el placer de ver a Richard Belzer interpretar al Det. John Munch, ya sea en ‘Homicide’ o ‘Law & Order: SVU’, durante más de cuatro décadas nunca olvidará cuánto habitó a ese amado personaje para hacerlo suyo. Su profesionalismo, talento y dedicación al oficio lo convirtieron en un pilar en la industria. Pero fue su humor, compasión y corazón amoroso lo que lo convirtió en una familia. Nuestras condolencias a sus seres queridos mientras nos unimos a ellos en el duelo por su pérdida, pero también en la celebración de su memoria”, escribió Universal a través de un comunicado.



Otra de las estrellas en pronunciarse fue la actriz Mariska Hargitay, excompañera del actor en la serie La Ley y el Orden Uve. “Adiós mi querido, querido amigo. Te extrañaré, tu luz y tu visión eran singular en este extraño mundo. Me siento bendecida de haberte conocido y adorado y trabajado contigo, codo con codo, durante tantos años. Qué suerte tienen los ángeles de tenerte. Ya puedo oírlos reír. Te quiero mucho, ahora y siempre.”, escribió.