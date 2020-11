Murat Evgin, la voz de las novelas turcas 'Elif' y 'Omer, sueños robados'

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un componente fundamental de las novelas turcas es la música, que afianza el romanticismo y la tragedia que las caracteriza. Eso lo sabe bien Murat Evgin, la voz de muchas producciones de su país que se transmiten en Colombia, como ‘Elif’ y ‘Omer, sueños robados’, y quien compone y canta los temas principales.



Compositor de Epic Music para el programa Myths & Monsters en Netflix USA, se convirtió en el primer cantautor turco en dicha plataforma. Hablamos con el cantautor, nacido en Estambul, quien sueña con poner su voz a telenovelas latinoamericanas.



¿Cómo nace su amor por la música?



Nací en una familia de músicos, mi padre es cantante (Erol Evgin), uno de los pioneros de la música pop turca en la década de 1970. Cuando era niño, siempre teníamos cantantes y compositores famosos de Turquía en nuestra casa, supongo que me inspiró verlos ensayar y me encantó la atmósfera colorida del negocio de la música. Tomé clases de guitarra clásica a los 16 años, empecé a escribir canciones a los 17, y lancé mi primer álbum a los 22.



¿Cuándo empezó a musicalizar novelas?



Comencé a componer para programas de TV y reality shows, en el 2004 para series de televisión. Mi primera serie de drama turca fue ‘Sahra’, remake de la serie de televisión estadounidense ‘Revenge’ y fue un éxito en Turquía. Los productores comenzaron a llamarme para otras series, yo era el compositor más joven que estaba creando para series turcas. Pero cuando miro la música que compuse antes, me gusta la sensación ingenua de esta.

¿Por qué en las telenovelas turcas la música es tan importante?



¿Sabes? Ted Sarandos de Netflix dijo: “Cuando vi por primera vez series turcas me dije a mí mismo: ‘¿Por qué la gente se queda mirándose el uno al otro durante tanto tiempo y en cámara lenta en la serie turca? Luego vi que los actores son muy guapos y hermosos y al público le encanta”. Cuando hay tantas escenas fijas, necesitan música para llenarlas y los productores quieren música en casi todas las escenas, porque esta las fortalece y mantiene al público mirando. Creo que los directores turcos usan la música como afrodisíaco.



¿Qué telenovelas latinoamericanas ha visto?



Debido a que trabajamos en horarios muy ajustados, no dispongo de mucho tiempo, cuando era niño solía ver muchas telenovelas de América Latina como Los Ricos También Lloran y Alcanzar una Estrella, muy famosas a finales de los años 80 en Turquía.



¿Hay alguna novela latinoamericana que hubiera querido musicalizar?



Compuse música para Myths & Monsters, de Netflix. Siempre me ha gustado componer música para producciones que no sean turcas. Nos reunimos con productores de Latam en festivales de televisión. Desearía haber hecho música para El Amor en los Tiempos del Cólera, de Gabriel García Márquez (CMO Producciones), fue una película muy profunda y agradable.



¿Cómo es el proceso para musicalizar una telenovela?



Leo el guion antes de que comience el set en la etapa inicial de producción, después compongo toda la música y le pido que la orquesta la toque. Me envían cada episodio, edito la música debajo del video para cada uno. Es un proceso agotador, especialmente en las telenovelas diarias. La duración de los episodios es muy larga en Turquía y a veces los productores quieren algo de música nueva de inmediato. A veces compongo la música el lunes y la escucho en televisión el miércoles; cuando yo grababa álbumes, solía esperar durante meses para que eso pasara.

En frases



“Elif fue mi primer gran éxito en Latinoamérica, me abrió muchas puertas, los televidentes latinos empezaron a enviarme mensajes sobre mis canciones en turco y mi música instrumental. Elif fue transmitida en más de 40 países”.



”En Turquía compongo música de acción y comedia para Arka Sokaklar (serie sobre crímenes), la serie turca de mayor duración en la televisión del país”.