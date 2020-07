Mike Bahía: nueva música, proyectos y un tatuaje de amor por Greeicy

Erika Mantilla

Con un video lleno de reggae, flow urbano, colores de trópico, grabado en diferentes ciudades, parques y playas del mundo, y subido en su bicicleta junto a su perrita Chila, Mike Bahía lanza ‘Cuenta conmigo’, el primer sencillo de su segundo álbum de estudio.



“Tú tienes un no sé qué, un qué no sé, buscando el por qué del quizás, o un tal vez, no te dejo de pensar. Esta es una historia de la vida real, ey, y si sabes contar, cuenta conmigo, yo soy tu novio, tu amante, tu amigo”, canta el caleño junto a Llane, PJ Sin Suela y Mozart La Para, artistas urbanos que lo acompañan en esta travesía musical.

’Cuenta conmigo’ fue compuesta para Llane, ¿cómo llegó a usted?



Estábamos buscando compositores para lo que iba a hacer este año y para el disco de Greeicy, me mandaron música de diferentes compositores y me llegó esta canción que era para Llane, porque decía Llane por todos lados, pero a los tres meses de escucharla seguía con esta en mi cabeza y le mandé a él una nota de voz diciendo: “Me llegó esta canción, está buenísima, hagámosla juntos”, él la había grabado, me mandó los archivos, me encontré con una gran canción y fui sumando a Mozart La Para y él llamó a PJ Sin Suela, y los dos se subieron al proyecto.



El video fue grabado en cuatro ciudades, ¿cosas de la pandemia?



Así es, el tema de la cuarentena impactó mucho, desde la idea inicial. Cada uno grabó en su ciudad, me llegó el MP3 y cuando tuve la base de la canción, me fui en mi bicicleta a darme una vueltica escuchándola en mis audífonos y mi perrita se fue detrás de mí. Grabamos las primeras tomas así y estas inspiraron a los demás, que incluyeron a sus perros. Está Chila, mi perrita y la mascota de la hermana de PJ Sin Suela. Yo tengo nueve Yorkshire Terrier pero Chila, siempre que me monto en una moto, en una patineta, en un carro, quiere estar conmigo, porque tiene la misma locura del papá.



Cuando escuches ‘Cuenta Conmigo’ seguro vas a quererte ir en tu bicicleta con tu perrito, respirar y sentir un poco de libertad en medio de la situación actual por la que el mundo pasa.



¿Después del éxito de su álbum ‘Navegando’, qué espera de la nueva producción? ¿Está lista?

​

El nuevo álbum ya empezó a hacerse, tiene canciones como Por Qué me Dejaste, La Rutina, A Dónde te me Fuiste, creadas y masterizadas. No había lanzado antes, porque no había encontrado el sencillo con el que quería iniciar este álbum, y apareció Cuenta Conmigo. Después de ‘Detente’ cerré muy bien esa etapa de mi carrera y llegar con una buena canción era una gran responsabilidad.

¿Y con quién cuenta ahora?



Con una familia muy linda, primero con Greeicy (Rendón), mi compañera de vida, que es con la que he contado en los últimos años, todos los días, así como ella cuenta conmigo. Cuento con mis padres, con mis hermanos, con mis suegros que son como mis segundos papás; con las personas con las que trabajo, con mi mánager, con las personas que trabajan en mi oficina y en las diferentes filiales en Colombia, México, Argentina y Chile.



¿Cómo han aprovechado Greeicy y usted la virtualidad?



Greeicy es la profesional en esa parte. Siempre me está animando a que interactúe en redes sociales, me suma un montón. Yo toco guitarra y canto todo el día y me dice: ‘Eso le encanta a la gente, subilo’. Aconsejado por ella, subí un video así y ya va para un millón de views, es una canción de mi primer álbum que se llama ‘Sufrimos de lo mismo’, es de las más lindas de ese álbum y no le hice video, ella me dijo que la cantara y me grabó sin darme cuenta.



¿Cuántos años se cumplen ya desde su primer hit ‘Buscándote’? ¿Cree que el que busca encuentra?



Seis años ya. Y no hay manera de que encuentres algo que te estaba haciendo falta si no lo buscas. En mi caso, andaba buscando la felicidad y ser mejor persona. Por eso, ‘Buscándote’ dice: “Tengo que decirte que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte”. Yo le decía: “Cómo me gané una mujer tan valiosa en mi vida, si yo no tenía un peso, no soy el bonito, no soy el tipo alto, soy un tipo promedio y muy apasionado. Sí he sido de relaciones largas y amo a mi familia, estoy pendiente de mi mamá, y Greeicy se fija mucho en esas cosas, que si yo no hubiera trabajado en ellas, ella no hubiera llegado, buscando ser mejor la encontré a ella.



¿Cuál es la historia detrás del tatuaje de Greeicy en su pierna, que ha motivado tantos comentarios entre sus seguidores en redes?



Siempre me quise hacer un tatuaje en la pierna completa, de una indígena, pero pensé para qué tatuarme la foto de alguien que no tengo ni idea de quién es, si mi mujer es espectacular, busqué una foto suya y me la tatué. Me gusta ese terror que genera en algunos tatuarse a la mujer que dicen amar, pero la llenan de hijos.



Yo no me siento preparado para ser su esposo —estoy cerca—, porque hay muchas cosas en las que debo crecer como persona para ser el esposo de una mujer tan maravillosa. Y si esta relación se acaba algún día, ella seguirá tatuada en mi pierna, porque lo que he edificado hasta hoy como persona ha sido a su lado, quien llegue a mi vida deberá saber que tuve una historia con Greeicy, que está grabada en mi pierna izquierda.

El sencillo 'Cuenta Conmigo'

Tras lanzar ‘Navegando’ su exitoso álbum debut a finales de 2019, Mike Bahía presenta su nuevo sencillo ‘Cuenta conmigo’, al lado de Llane, PJ Sin Suela y Mozart La Para, una canción que huele a playa y arena, elementos característicos dentro de su discografía.



El video, producido por Fury Records, bajo la dirección de Jean Paul Egred y Darío Burbano, fue filmado desde cuatro ciudades: Mike grabó desde Medellín, Llane desde Miami y PJ Sin Suela y Mozart La Para desde República Dominicana y Puerto Rico. Producido por Dejota 2021, ‘Cuenta conmigo’ es el primer sencillo del que será el segundo álbum de estudio de Mike, un trabajo lleno de sorpresas de este caleño que es considerado uno de los mayores exponentes del pop urbano de Latinoamérica.



