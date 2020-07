Cancelar Molotov, la petición en redes tras debate sobre disco '¿Dónde jugarán las niñas?'

Natalia Moreno Quintero

Un debate se ha gestado en redes en los últimos días por cuenta del disco '¿Dónde jugarán las niñas?', publicado por la banda mexicana Molotov en 1997 y por el que internautas piden que se cancele a la banda que ya cuenta 25 años de trayectoria.



El trino de un usuario fue el que encendió la polémica. "¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si este disco hubiera sido publicado en esta época de la generación de cristal?", escribió el tuitero, quien acompañó el mensaje con la imagen de la portada del disco, en la que se observa a una joven que usa prendas similares a las que portan los escolares.



La publicación, que ya cuenta con más de 4100 'me gusta' y ha sido compartido en más de 1900 ocasiones, llama 'generación de cristal' a la actual generación de jóvenes, a quienes algunos consideran 'frágiles' y apegados a las redes sociales.



Múltiples reacciones acarreó este comentario en Twitter, donde se leen mensajes que reivindican la crítica al disco como "me quedo con mi “generación de cristal” que busca que todos seamos iguales y no que se sexualice a la mujer para todo" y "me encanta como nos llaman generación de cristal por no dejar que sexualicen a menores de edad, pero no les toques la familia tradicional, la educación sexual Integral o el aborto porque se ofende la verdadera generación de cristal. Me encanta".

De otra parte, también hay quienes respaldan la producción discográfica, de las que destacan sus letras contestatarias a través de la que se hacía una crítica social.



"Todos fuera de contexto. El título del álbum era una alusión sarcástica al álbum Donde jugarán los niños de Maná. La modelo NO era menor de edad. Y tranquilos, si tenía calzones puestos. La mayoría de los cortes del álbum eran contestatarios al status quo dominante del capitalismo", escribió un usuario.

Otro usuario desestimó los cuestionamientos resaltando que "justo estaba recordando esa música y me aparece este tuit. Los millenials de hoy en día son muy sensibles. El reguetón debería ser censurado por completo entonces ya que solo hablan de sexo y tratan como objeto sexual a las mujeres. Me las voy a descargar por si las moscas".