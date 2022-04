Mike Bahía confesó que estuvo a punto de terminar su relación con Greeicy Rendón

Luego de muchas especulaciones, la pareja de cantantes caleños Greeicy y Mike Bahía confirmó que, antes de saber de su embarazo, estuvieron a punto de terminar. En junio de 2021 el artista estrenó la canción ‘La rutina’, que narra la monotonía y la reconquista que ha vivido en algunos momentos junto a Greeicy.



El año pasado, Mike estaba grabando su álbum musical en Miami mientras ella rodaba la popular serie de Netflix ‘Ritmo Salvaje’, en donde la caleña interpretó a Karina, una mujer humilde que aprendió a bailar en las calles de Bogotá.



En medio de esa separación por proyectos de sus carreras artísticas, los cantantes vivieron un momento difícil que relataron en una entrevista publicada por el canal de YouTube MoluscoTV.



Michael Egred Mejía, conocido en la industria musical como Mike Bahía, dijo que “todos tenemos seguridad e inseguridad y la distancia fue esa agua que le dio hongo a la inseguridad para que creciera. Pero no era la inseguridad de nosotros, era más de mi parte”.



El artista contó que durante el confinamiento eran inseparables y, por eso, lo golpeó tener que alejarse de ella un tiempo. “Venía de tenerla en la pandemia todos los días, de sentirla a mi lado, de saber que respiraba. Pero cuando tu mujer es actriz y está generando un papel, un personaje, un entorno nuevo vos empezás a sentir una cantidad de cambios. ¡Ojo!, es parte de mi proceso con ella como pareja”, expresó.



Por su parte, la caleña mencionó que el diálogo es clave en su relación de pareja y, gracias a eso, lograron salir a flote y superar esa etapa. “Somos dos personas que todo lo conversamos, así estemos bravos podemos hablarlo. Yo le decía seguro percibís muchas cosas distintas porque estoy en una dinámica diferente, estoy viviendo en un hotel, pero también le dije estoy muy feliz y estoy disfrutando esto”.



Incluso, la actriz recuerda que pensó que en ese momento había llegado el fin de su relación. “Gracias por contarme lo que estás sintiendo y el tiempo te lo va a decir, le dije a él creyendo que se iba a acabar todo”, confeso.



Además, la serie ‘Ritmo Salvaje’ iba a ser grabada durante cuatro meses, pero el rodaje se extendió y duró siete meses, con lo cual también se demoró más su reencuentro. El bajón que tenía Mike en ese momento también cambió los planes para la grabación de su disco. “Estaba escuchando las canciones de mi álbum e iba a sacar una canción super contenta, con Ñejo y con White. Pero yo dije no me siento así y de ahí salió La rutina”, contó el caleño.



Sin embargo, actualmente Greeicy y Mike conforman una de las parejas más estables de la farándula colombiana y llevan casi 10 años de relación. A la alegría de haber superado los obstáculos, se suma la llegada de su primer bebé que, según contó Greeicy en sus redes sociales, será en muy poco tiempo.