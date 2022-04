Britney Spears confirmó que está embarazada

La misma Britney Spears se encargó de confirmar la noticia con la que desde el fin de semana se venía especulando en redes sociales: su embarazo.



La llamada princesa del pop espera su tercer hijo, el primero junto a Sam Asghari, el modelo y actor con quien se comprometió el año pasado.



“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui (ciudad en Hawái). Pensé: ‘Jesús, ¿Qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!”, ratificó en su cuenta de Instagram, en una publicación que, en la tarde de este lunes ya sumaba más de 620.000 Me gusta y 28.000 comentarios.



Britney explicó que limitará sus apariciones públicas para evitar el acoso de los paparazzi y que espera no sufrir, y que se preparará para que no ocurra, de “depresión pre y posparto”.



Anunció que hará yoga todos los días para evitar complicaciones en este proceso. Con sus dos embarazos pasados, la artista sufrió de depresión.

"Pensé, vaya... ¿¿¿Qué le pasó a mi estómago???", escribió Spears, diciendo que su pareja de 28 años, Sam Asghari, a quien se refiere como su "esposo", especuló que podía estar "embarazada de comida".

Tres hijos

La cantante pop, de 40 años de edad, ya tiene dos hijos: Jayden James, de 16 años, y Sean Preston, de 15 años, frutos de la relación con Kevin Federline, que fue bailarín de su grupo y con el que estuvo casada. Se separaron en 2007.



A su actual pareja, Sam Asghari (actor y entrenador personal) lo conoció en 2016 después de que compartieron en el set de su video musical Slumber Party.



La pareja especuló en redes sociales sobre la posibilidad de tener hijos, tanto así que Asghari le dijo al portal de información TMZ que los planes de vacaciones de la pareja estarían dedicados a “hacer bebés, muchos bebés”.



En noviembre de 2021 logró que una jueza de Los Ángeles dejara sin piso una tutela que controlaba desde hace 13 años su vida y la carrera.