¿Melissa Martínez tiene "arrocito en bajo"? La periodista reveló detalles de su vida amorosa

El nombre de Melissa Martínez, una de las periodistas deportivas más conocidas por su trayectoria y carrera, ha sido tendencia en los últimos meses luego de su separación del futbolista uruguayo Matías Mier en medio de rumores de una supuesta infidelidad del volante charrúa.



Hasta ahora, Melissa Martínez, hoy panelista en Espn, se había rehusado a hablar del mediático divorcio. Sin embargo, este domingo se 'destapó' en el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva Rey’. Allí, Melissa se desahogó y habló sobre su trabajo, su ruptura, y su vida de soltería.



En el programa de la española Eva Rey, Martínez reveló detalles de su vida amorosa y los hombres que han tratado de conquistarla. Aunque cuando era adolescente, hombres mayores le coqueteaban, la periodista confesó que ahora hay más colágeno en su vida.



Lea aquí: Cien bateristas tocaron 'My Hero' como homenaje a Taylor Hawkins de Foo Fighters



“Cuando estaba muy pelada, el contexto cercano de hombres era mayor, los de 30 y 40 años se me acercaban… Ahora, me aparecen los de 28, 29 y hasta de 24 años. Qué es esto, tampoco. Colágeno hay, pero hidrolizado”, dijo la presentadora.



Ante esto, Rey no se guardó nada y le preguntó: "¿Hace mucho que no has hecho nada? Un ‘arrocito en bajo’ tienes que tener". Melissa, por su parte, respondió con cautela.



“Recientemente no, es más la proximidad. En este momento no estoy preparada para algo tan contundente, pero a uno de mujer a veces le gusta la coquetería… Como dice Uribe, siguiente pregunta”, contestó.



Le puede interesar: La increíble historia del acordeonero Egidio Cuadrado, el Rey del Vallenato



La periodista también contó que su prioridad en este momento es sanar su corazón. “¿Sabes que pasa algo? Yo creo que lo primero que hay que hacer en la vida después de un proceso reciente como el que he vivido es sanar, es como reconstruirte y entender muchas cosas", contestó a la pregunta de Rey.



Después de entrar en este espinoso terreno, la europea le preguntó a su colega si ya perdonó a su expareja. "Mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”, dijo Martínez.



Aquí puede ver la entrevista completa: