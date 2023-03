Cien bateristas tocaron 'My Hero' como homenaje a Taylor Hawkins de Foo Fighters

Hace un año, el 25 de marzo de 2022, falleció el icónico baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, horas antes de ofrecer un concierto en Bogotá.



Según reportes oficiales, Hawkins murió debido a un colapso cardiovascular provocado por una sobredosis de heroína y otras sustancias durante su gira por Latinoamérica.



A un año de su deceso, se realizó en Bélgica un homenaje de la única manera en que se le podría hacer a una figura de esta magnitud, con 100 bateristas de todo el país europeo y de todas las edades tocando al unísono 'My Hero', uno de los temas más emotivos de Foo Fighters que llegó en su segundo álbum The Colour and The Shape del año 1997.



El evento fue coordinado por Black Box Revelation (agrupación formada en 2005 que cuenta con un gran impacto en su natal Bélgica) en colaboración con Studio Brussel. Los 100 bateristas se reunieron en el Sportpaleis, arena ubicada en la ciudad de Amberes donde Foo Fighters brindó su último show en Bélgica el 11 de junio de 2018.



El video de esta icónica presentación ya está disponible en YouTube y se puede ver a los miembros de Black Box Revelation en el centro del estadio, mientras los 100 bateristas, entre los que se encuentran niños de hasta 8 años de edad, tocan perfectamente combinados esta canción que habla sobre esos héroes anónimos que no salen en TV o cine, pero sí logran impactar la vida de quienes los rodean.



Foo Fighters comenzará su siguiente gira el próximo 24 de mayo, confirmando hasta el momento 17 shows a lo largo de Estados Unidos y Canadá. La banda también confirmó su participación en The Town, un festival que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, en septiembre de este año, siendo el primer show en Latinoamérica que los interpretes de Pretender y Best of you anuncian para 2023.