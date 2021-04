Meghan Markle y el príncipe Harry realizarán su primera serie para Netflix

angela marcela alvarez

La reconocida pareja Meghan Markle y el príncipe Harry dieron a conocer que realizarán su primer producción audiovisual para Netflix llamada ‘Heart of Invictus’, de su compañía audiovisual, Archewell Productions.



Esta serie documental será sobre los Invictus Games, un grupo de personas que hacen parte de las Fuerzas Armadas que sufrieron accidentes o tienen enfermedades y tratan de llegar a los Juegos Invictus, una competencia creada por el príncipe en 2014 para militares con discapacidades o lesiones.



“Seguirá a un grupo de competidores extraordinarios de todo el mundo, todos miembros de las fuerzas armadas que han sufrido lesiones o enfermedades que les cambiaron la vida, en su camino hacia los Invictus Games de La Haya 2020, ahora programados para 2022”, fue el anuncio que hizo Netflix en un comunicado.



En esta producción el príncipe Harry será el productor ejecutivo y, a su vez, saldrá en la pantalla con un rol que aún no está definido.



"Esta serie brindará a las comunidades de todo el mundo una ventana a las historias conmovedoras y edificantes de estos competidores en su camino hacia los Países Bajos el próximo año”, explicó el príncipe Harry, en un comunicado.



Los esposos firmaron un contrato de varios años con Netflix en septiembre pasado, con el fin de producir películas, documentales y programas infantiles para la plataforma.



Merkel y Harry, quienes desde hace vario tiempo no hacen parte de la vida monárquica, viven actualmente en California EE.UU. desde el 2020. La pareja también ha hecho producciones radiales con el pódcast Archewell Audio en Spotify.