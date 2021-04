Kanye West revelará sus secretos en documental que ya compró Netflix

angela marcela alvarez

La plataforma Netflix compró la serie documental de Kanye West, rapero estadounidense, la cual narrará la historia de vida del artista durante sus últimos 20 años de carrera, según anunció la revista Billboard y The Wrap.



De acuerdo con Billboard, la plataforma habría pagado alrededor de 30 millones de dólares por esta serie, la cual incluirá imágenes nunca antes vistas de West, contará la historia de su carrera en la música y la moda, su fallida candidatura presidencial de 2020 y la muerte de su madre, Donda West.



Por el momento no hay fecha oficial de lanzamiento, pero se prevé que puede estar disponible para octubre de este año. Tampoco se conoce cuál es el título que llevaría esta producción audiovisual.



Este documental esta bajo la dirección de Clarence 'Coodie' Simmons y Chike Ozah, más conocido como Coodie & Chike, quienes ya han estado a cargo de algunos videos del rapero como 'Jesus Walks' y 'Through the Wire'.



Para hacer esto posible, se ha documentado la vida del rapero desde los años 2000, tiempo en el que estaba en pleno ascenso a la fama, antes de que se consolidara como uno de los mejores artistas de la década.

Este proyecto recogerá las polémicas que ha protagonizado por el artista, como por ejemplo las discordias que ha tenido con Taylor Swift, su admiración por el expresidente Donald Trump, su relación con la famosa Kim Kardashian, y otros aspectos de su vida.



Hasta el momento no es seguro si la producción mostrará escenas de la candidatura a la presidencia de EE.UU. del rapero, campaña que solo estuvo presente en las papeletas de varios estados al no cumplir con los plazos de registro en la mayoría de territorios.



Su esposa Kim Kardashian le pidió formalmente el divorcio al rapero en febrero, poniéndole fin a una relación de seis años que fue muy seguida por la audiencia.