"Mañana será bonito": el nuevo álbum de Karol G con la participación de Shakira

Un total de 17 temas tendrá el nuevo álbum de la antioqueña Karol G, letras que en principio hablaban del dolor y la ira que le han producido las rupturas amorosas y que en este trabajo busca exorcizar todos los demonios y desnudarse ante el mundo con unas letras que reflejan toda su humanidad, “Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy un ser humano perfecto”, declaro en entrevista al The New York Times.



El lanzamiento de este trabajo será el próximo 24 de febrero y ella no ha reparado en decir que este es un trabajo bien "experimental" en el que demuestra ser más ella y abrirse como artista ante sus fans. Su género musical es el reggaetón, pero la innovación que ella le hace al estilo musical es insertar atractivas melodías pop con su voz clara. La Bichota ofrece con su estilo musical, una feminidad libre y sin censura.



También se anunció una colaboración con Shakira titulada 'TQG', que es una balada con elementos del ritmo urbano que la ha caracterizado y donde se podrá apreciar la ira de ambas mujeres.



La Bichota se presenta en el escenario durante su "Strip Love Tour" en Los Ángeles el 22 de octubre de 2022. Foto: AFP

Las grandes sorpresas que trae “Mañana Será Bonito”

La dos veces ganadora del Premio Grammy latino a la mejor artista nueva en 2018 y Grammy Latino a Mejor Interpretación Reguetón en el 2021, cuenta que la canción “Secreto” que hizo con su ex pareja Anuel, desde entonces ha sido reproducida más de mil millones de veces.

Así como los cambios de look en su cabello, Karol G trata siempre de innovar con su discografía, por eso trabajó en colaboración con Maldy, una rapera puertorriqueña, Finneas (hermano de Billie Eilish), el cantante jamaiquino Sean Paul, el cantante de bachata Romeo Santos, con Shakira y otros artistas.

Presentación en la Vegas, Nevada en 2022. Karol G innova musicalmente con un show autentico. Foto: AFP

En su entrevista con The New York Times comentó: “Para mí ir a diferentes estilos de música, diferentes géneros no es difícil, porque tengo música de todas partes que realmente amo”.



El tema “TGQ” en dúo con Shakira es la primera colaboración que surge con la barranquillera. Esta idea surge de haber visto a su colega cantando abiertamente de su despecho. Karol G vio allí la oportunidad para compartir una canción en la que estaba “dejando ir mucha ira”. Cuando la cantante de la session # 53 recibe de la Bichota esta propuesta, manifestó sentirse muy identificada con la letra y completaron la canción juntas. El resultado final, es una balada teñida de reguetón.