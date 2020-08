Maluma cerró su cuenta en Instagram y se hizo tendencia en Twitter, ¿por qué?

Erika Mantilla

Maluma se hizo tendencia en Twitter este miércoles luego de cerrar su cuenta oficial en Instagram. Miles de usuarios aseguran que al reguetonero no le gustó una historia en la que aparece el futbolista Neymar y que involucraría la expareja del paisa, Natalia Barulich.



Ninguno de los tres se ha referido públicamente a esos rumores, pero en redes aseguran que al cantante no le gustó una historia del también futbolista Ángel Di María en la que varios jugadores del PSG de Francia corean la canción 'Hawai' de fondo, que supuestamente escribió para la modelo cubana cuando era su novia.



Maluma y Natalia terminaron una relación de dos años en noviembre de 2019 y varias semanas después ella aseguró que sus apretadas agendas habían terminado por distanciarlos. Dijo que era una ruptura en buenos términos por lo que sus fanáticos no descartaban una reconciliación.

Sin embargo, pocos meses después se conoció que ella estaba saliendo con Neymar.



En la grabación que ha suscitado rumores incluso de una posible infidelidad aparecen junto él sus compañeros de equipo celebrando la victoria contra el Leipzig de Alemania, el pasado 18 de agosto cuando ganaron tres goles a cero.



La historia tiene miles de reproducciones en Instagram y ha sido compartida cientos de veces en otras redes sociales como Facebook y Twitter.