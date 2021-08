De la mente horriblemente hermosa del guionista y director James Gunn, llega la aventura de acción de antihéroes de Warner Bros Pictures, ‘The Suicide Squad 2’ (El escuadrón suicida) que, como ya se sabe, presenta una colección de los delincuentes más degenerados de la alineación del universo DC.



La cinta, que será lanzada en todas las salas de cine del mundo este jueves 5 de agosto, contará con un elenco liderado por Margot Robbie -la favorita de los fanáticos-, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Daniela Melchior, Jai Courtney, Sylvester Stallone, Viola Davis, entre otros reconocidos nombres de la industria del cine. Allí, el guionista y director James Gunn llevará a los criminales de Task Force X a un viaje salvaje, escandalosamente visceral y calificado para adultos que combina acción, violencia que salpica sangre y vida o muerte. Además de una buena dósis de situaciones con humor irreverente e incluso momentos sinceros, todo filtrado a través de la visión singular de Gunn.



Y es que con todo el canon de DC para elegir a su equipo soñado de supervillanos, Gunn se encargó de mantener los sueños de quien fue ese niño proverbial en una tienda de dulces y cómics.



Después de solo un fin de semana de volver a visitar la carrera del legendario escritor John Ostrander de la década de 1980 que reintrodujo el Escuadrón, uno de los favoritos de Gunn cuando era niño, las ideas del autor se comenzaron a cristalizar.



“He amado a Suicide Squad desde que era muy joven”, afirmó Gunn, “son uno de mis grupos favoritos de antihéroes de los cómics. Siempre me interesan las personas que no han vivido su mejor vida y que tienen la oportunidad de convertirse en algo mejor: una oportunidad de redención. Algunos lo aceptan, otros no; es la humanidad en todos sus diversos grados de moralidad, y puedo ponerlo en la pantalla de una manera realmente grandiosa y emocionante, con extraterrestres y monstruos y un tiburón andante”.

Entre tanto, para el actor sueco Joel Kinnaman, quien regresa en esta nueva película para interpretar al militar incondicional y limpio que ha dedicado su vida a los EE. UU., arriesgando su vida repetidamente por el gobierno, dijo que esta segunda entrega, que no cuenta como secuela, será mucho más valorada por el público espectador.



“Esta será una experiencia realmente poderosa para las personas después de estar encerradas durante más de un año. Creo que esta película, tiene el potencial de brindarle a la gente esa experiencia de cine colectiva y comunitaria que nos acaban de robar durante el año pasado. Creo que va a ser ruidosa en los cines. Creo que la gente se va a reír y a gritar y aullar. No puedo esperar a que las personas vean esto juntas”.



Lo cierto es que en esta nueva cinta todo podrá suceder, los personajes principales morirán mientras, con toda probabilidad, el público morirá de risa.

Curiosidades de The Suicide Squad

* Mantener los secretos de la película era muy importante para los cineastas, por lo que se prohibió el uso de celulares en el set durante la producción.



* La escena donde el escuadrón se acerca a la fortaleza de Jotunheim necesitaba de lluvia, de acuerdo con lo escrito en el guion. Fue filmada durante tres de los días más fríos del año, con lluvia helada y temperaturas de 30 °F (cerca de 0 °C).



* Joel Kinnaman aumentó 20 libras (9 kg) de músculo para su papel como el Coronel Rick Flag.



* Mayling Ng, quien interpreta a la alienígena Mongal, es una peleadora shaolin de nueve armas y cinturón negro en la vida real.



* Idris Elba, quien interpreta a Bloodsport, le tiene miedo a las ratas, y lo enfrentó gracias a sus coestrellas roedoras del elenco —que eran reales—, las amigas de su compañera e integrante del escuadrón Ratcatcher 2.



* Mucha de la inspiración de Gunn para esta película provino de la versión de ‘El Escuadrón Suicida’ del legendario escritor de cómics John Ostrander, en los años ochenta; los fans más perspicaces podrán identificar su cameo en la película.



* El director James Gunn siempre regalaba al elenco una toma para que improvisaran lo que quisieran. A John Cena siempre se le ocurrían las líneas más estrafalarias.



* Sean Gunn, quien interpreta al integrante del Escuadrón Weasel, también hace un cameo en la película como el villano Calendar Man, de la galería de supervillanos de Batman.