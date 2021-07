Natalia Durán, reconocida en por su trabajo en series como 'A corazón abierto' y 'Secretos del paraíso', continúa en el proceso para tratar el cáncer de tiroides y cuello que padece.



La actriz, de 37 años de edad, reveló su diagnóstico el pasado 9 de marzo a través de un video en su cuenta de Instagram, en el que contó detalles de su tratamiento y agradeció las manifestaciones de apoyo.



En días pasados, a través de las historias de su perfil, dio a conocer que la más reciente patología que le hicieron "no salió tan chévere, tengo muchas más metástasis de lo que creía".



Sin embargo, resaltó también que "me he ido recuperando mucho del síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer. Día a día vamos aprendiendo mucho, con muchas ganas de contarles más cosas, pero cuando esté muy preparada".



Luego de dar a conocer su más reciente reporte, las redes se 'inundaron' de mensajes de apoyo a la artista.



"¡Mucho ánimo! A mi me dio cáncer de tiroides y me la retiraron y todo salió bien. Mucho ánimo que va a salir todo bien. Dios la bendiga", escribió @luzam1968 en el video de la página que compartió las historias originalmente publicadas en el perfil de Natalia.



"Tu fortaleza nos llena de inspiración, te acompañamos de corazón. ¡Eres corazón valiente!", compartió @enamorada_gaviota.



"Dios es el único que te va ayudar a salir de todo esto, no te preocupes (...) él es grande y maravilloso, tú eres su hija. Órale y confía en el", le escribió recientemente la usuaria @rubygue8 en la publicación que Durán compartió hace más de cuatro meses, cuando dio a conocer su diagnóstico.



"La vida es una prueba, y esta ni debe ser la última, no pierdas la fe siempre pa'lante. Dios te bendiga y mucha fuerza", fue el mensaje de @sergioandi13.



"Aunque sólo desde mi admiración te conozco, diariamente estoy orando por tu recuperación. Pido a Dios sea muy pronto", fueron las sinceras palabras de @jenny_gaviria.