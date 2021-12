Los cinco 'pecados' alimenticios que debe evitar en Navidad (e idealmente en todo el año)

El médico Carlos Jaramillo ha logrado despertar el interés de los colombianos por desarrollar prácticas sanas de alimentación a través de sus libros ‘El milagro metabólico’, ‘El milagro antiestrés’ y ‘Como’.



Hoy está dentro de los autores más vendidos del país y, aunque no se imaginó que sus textos fueran a tener tantéxito se siente feliz de compartir sus conociemintos con las personas, “los tres libros han tenido casi que una intención de crear una guía para entregarles a mis pacientes. Entonces, al ver tantas personas con diversos síndromes metabólicos, dije: ‘bueno, les haré una guía, si lo compran solo ellos, maravilloso.’”, manifiesta Jaramillo.



Lo que busca a través de sus textos es compartir sus conocimientos en torno a los hábitos saludables de alimentación, dejando de lado los estereotipos de que comer de manera sana es costoso o de que hay que medir de manera constante las calorías que tiene cada alimento, pues no se trata de las comidas que se consumen, sino de los nutrientes que se le ofrecen al cuerpo.



Lea además: Catherine Siachoque reveló cuál sería la causa real del drástico cambio de Miguel Varoni

"Ahora hay una situación muy grave y es que la gente prefiere creer que saber,

y la idea es que

las personas conozcan y aprendan para tomar decisiones sanas para el cuerpo" Carlos Jaramillo Médico

Durante las fiestas de Navidad las personas suelen dejar a un lado los parámetros alimenticios de todo el año; sin embargo, las “llanticas” que aparecen en enero en realidad no son un reflejo de los alimentos que se consumen en diciembre, por el contrario son resultado de los diversos errores alimenticios que se cometen durante todo el año.



“Las personas dicen ‘subí de peso’, pero esto es un reflejo de que los hábitos alimenticios no están siendo los correctos y con los excesos se ve reflejado. En diciembre se debe comer lo que a uno más le gusta, comer sano no debe ser una tortura”, dice Jaramillo.



Para el autor, las personas no han aprendido a alimentarse y suelen tener conceptos errados sobre esta postura: “Generalmente las personas piensan que comer es masticar, tragar y estar llenos, pero la comida es información que el cuerpo está recibiendo constantemente”.



Uno de los errores comunes en la alimentación es no conocer las dosis necesarias para el cuerpo, no se trata de dejar de consumir algunos alimentos, “si uno tiene una sana relación, un poco de azúcar o miel no tiene ningún problema,”, explica Jaramillo.

Lea también: "Estaría de acuerdo con que nadie les compre una boleta": Ospina sobre concierto de J Balvin



Generalmente, las personas suelen tener un mal manejo en su proceso alimenticio, por esto es relevante generar espacios personales en los que se pueda evaluar cómo se encuentra funcionando el cuerpo.



“Empezando el libro El Milagro Metabólico hay un test que permite conocer si uno tiene ansiedad para comer, pre diabetes, diabetes, sobrepeso, ‘llanticas’, triglicéridos altos, acné recurrente, dolor de cabeza después de comer, entre otros síntomas o patologías que son muy recurrentes, pues este es el libro que ojalá las personas leyeran par poder decir ‘bueno, voy a cambiar mi manera de alimentarme’”, cuenta el médico.



Para Jaramillo, los cinco pecados alimenticios son:



1. No conocer los alimentos que se consumen día a día.



2. No conocer los alimentos que no se deben comer, “hay que entender qué no puedo comer porque tal vez estoy enfermo, y entender cuáles son las comidas que no son necesarias”, manifiesta el autor.



3. Creer que hay un horario específico para comer, solo porque así nos lo han enseñado. Y vivir con estas ideas culturales a través de los años sin cuestionarlas y sin siquiera preguntarse si puede haber otra forma de hacer las cosas o si nuestro cuerpo en particular requiere otros horarios.



4. Pensar que solo se debe comer para “tener energía” en el día a día, dejando de lado la verdadera nutrición. Esa idea de tener solo “energía” utilitaria lleva a ingerir elementos que cumplen una función momentánea, pero que no aportan nada de fondo.



5. Considerar la alimentación sana como una forma de ejecutar un propósito puramente estético, y transitorio, por ejemplo creer que comer bien es bajar de peso o tener abdomen plano o lucir como modelo o caber en el vestido o verse mejor en el traje de baño durante las vacaciones de fin de año.

Las verduras hacen un proceso fundamental para una sana alimentación, pues los vegetales ofrecen un tipo de nutrientes que no se pueden encontrar en otros alimentos.

Los cuatro pilares para una vida saludable

Para mantener una estilo de vida saludable es necesario crear hábitos de vida sanos. Es por esto que el médico Carlos Jaramillo aconseja 4 pilares fundamentales para mantener el equilibrio



Nutrición “La alimentación termina siendo como esa piedra angular de la vida”.



Ejercicio Cuando se logra mantener sano el cuerpo, este responde manera adecuada para las distintas situaciones.



Sueño Dormir de manera adecuada ayuda a que el cuerpo recupere energía con el diario.



La no exposición a tóxicos Esto permite que exista paz y así el cuerpo responde de una mejor manera a las actividades.