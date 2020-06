Locos por TikTok: la red social que vive su boom en la pandemia del coronavirus

Natalia Moreno Quintero

Cuando el tiempo de ocio se trasladó a TikTok, gracias a la pandemia provocada por el Covid-19, la popular aplicación dio pasos de gigante, revolucionó la manera de interactuar con otros, de crear y compartir contenidos más atractivos para el internauta.



Hoy esta App que ha conquistado tanto a los más jóvenes como a los más adultos, ha logrado conformar una gran comunidad global que se ha volcado a esta nueva experiencia digital en la que la creatividad, el ingenio y el humor de sus usuarios no tiene límites.



La plataforma que suma ya más de 2000 millones de descargas el todo el mundo, tanto en App Store como en Google Play, permite crear, editar y subir pequeños videoclips de 15 y 60 segundos, además de que sus usuarios pueden aplicar efectos especiales, utilizar más de 100 stickers de emojis y acompañar el video con fondos musicales, así como también incluir algunas características de realidad aumentada.



Esta atractiva App que fue creada particularmente para los adolescentes y sólo tardó 200 días en ser desarrollada, surgió en China, país donde se conoce como ‘Douyin’, que significa ‘sonido-vibrante’, y fue realizada por la compañía china ‘ByteDance’ en septiembre de 2016.



Sin embargo, la aplicación fue lanzada al mercado internacional en el año 2017 bajo el nombre que todos conocen, TikTok, que incluso recuerda el sonido de las manecillas del reloj, un referente veloz a su favor.



En ese mismo año, la compañía compró a su principal rival, Musical.ly, por un valor de 1000 millones de dólares, permitiendo que los usuarios de esta red migraran a la plataforma de videos cortos y, en consecuencia, aumentara su popularidad.



Un año después, 2018, la red social ya gozaba de una gran fama internacional y acumulaba más de 80 millones de descargas tan solo en Estados Unidos y en el resto del mundo cerca de 800 millones. Además, se encontraba disponible en 75 idiomas.

Pero otro elemento que ha aportado gran parte del éxito a la App, han sido los desafíos virales que causan furor entre los usuarios.



De hecho, una de las primeras celebridades que puso a TikTok en el radar de los adultos fue la cantante estadounidense Jennifer López, quien creó su cuenta para promover algunos retos de baile inspirados en las coreografías que harían parte del espectáculo mundial de fútbol americano Super Bowl.



De allí en adelante, fueron más los artistas que se sumaron de a poco a la atractiva red social que tan sólo en enero de 2020 alcanzó más de 104 millones de instalaciones en dispositivos móviles, según un reporte de la empresa de análisis ‘Sensor Tower’, y que tiene usuarios activos en todo el mundo, de los cuales el 41 por ciento tiene entre 16 y 25 años de edad.



Entre tanto, las celebridades colombianas también han sacado partido de esta plataforma, y entre los más activos en la actualidad se encuentra el artista Sebastián Yatra, quien además de su talento musical, ha demostrado una gran creatividad para realizar sus videos. Uno de ellos, incluyó precisamente a JLo: en la publicación se ve al cantante cumpliendo con el ‘JLo Super Bowl Challenge’, donde aparentemente la artista lo toma del cabello con fuerza. Sus seguidores no pararon de reír con este reto.



Otros grandes de TikTok son el samario Carlos Vives, quien casi siempre comparte videos en familia y junto a su esposa Claudia Elena Vásquez, y el cantante urbano J Balvin, quien comenzó por aprovechar el lanzamiento de su disco ‘Colores’ para hacerlo viral en la App, promoviendo el reto de un baile con el #Moradochallenge.



El artista suma más de 9.3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y generalmente comparte divertidos contenidos de mímica y baile.



Pero la divertida aplicación, que se ubicó como la séptima más popular de la década entre 2010 y 2019, no solo ha generado graciosos momentos para sus usuarios, también ha metido en aprietos a más de uno, pues dado su increíble éxito en el mundo, hasta los trabajadores de la salud y los militares de todo el mundo han sacado tiempo para la creatividad y el ocio en medio de la crisis que ha ocasionado el nuevo Coronavirus y en medio de sus exigentes responsabilidades.



Tanto así, que recientemente fueron relevados de su cargo nueve trabajadores del Centro Hospitalario Transitorio en Corferias, en la ciudad de Bogotá, tras subir a la aplicación un video realizado en las instalaciones del centro médico, recreando la famosa escena final de la película ‘Titanic’.



Ha dado tanto de qué hablar TikTok en este año, que varios usuarios han asegurado “captar” manifestaciones paranormales en sus videos. Sombras, caras o puertas que se abren solas, siguen llamando la atención de quienes aún no se atreven a figurar en la red.

“TikTok está permitiendo que mi música pueda llegar a muchas personas sin pagar pues es orgánico”. María del Pilar Pérez, Pitizion

Cantante

Lo cierto es que TikTok cada vez toma más fuerza entre los nativos digitales, por eso grandes empresas y organizaciones han girado su mirada hacia este nuevo espacio virtual. Las nuevas celebridades saldrán de allí, disparadas hacia otras plataformas complementarias.



Organizaciones como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) la de las Naciones Unidas, han utilizado la plataforma para atraer el interés de los jóvenes hacia temas como la hambruna mundial o el calentamiento global, impulsando el #danceforchange, al que más de cinco mil jóvenes se unieron en 2019.



Y como si fuera poco, TikTok también ha logrado ser la plataforma de impulso para artistas emergentes como María del Pilar Pérez, conocida como ‘Pitizion’ quien se ha hecho viral con su canción ‘Ella.’



“TikTok me parece una plataforma con muchísimas oportunidades y personalmente, como cantautora, a veces es difícil poder llevar tu música a todas partes, pues esta es una industria demasiado competitiva. Que puedas tomar algún fragmento de tu canción, viralizarla y tener la posibilidad de que las personas puedan bailarla, me parece demasiado creativo”, dice la artista quien recientemente lanzó su sencillo ‘No pasa nada’ junto a la cantante caleña Greeicy.



Para el actor y embajador de TikTok en Colombia, Sebastián Sánchez, la historia no es diferente, pues él tuvo la oportunidad de viajar a Ciudad de México junto a la compañía creadora en 2016, cuando esta apenas se comenzaba a fusionar con Musical.ly. “TikTok catapultó mi carrera, ahora nuestros contenidos son globales”.



Los consejos amorosos dados por hombres a las mujeres, en los cuáles delatan la forma de pensar masculina, están entre los contenidos más visto de una red que llegó para quedarse.

Los usuarios permanecen una media de 52 minutos diarios en la aplicación, que cuenta con 1.000 millones de videos al día visualizados.





La novia de Cali

Antonia, disfrutando de la comida colombiana. Especial para El País

Una de las grandes celebridades de TikTok es Antonia, una joven alemana que se enamoró de Cali y que en esta red social explica el encanto de los caleños y su acento, sus pasos de salsa, sus costumbres y demás aspectos que, desde la distancia, extraña de la ciudad que conquistó su corazón.



La cuenta de Antonia en TikTok se llama antoniaxko y ya tiene más de 357.000 seguidores y 2,2 millones de “Me gusta”. Allí imparte clases de alemán y de cultura alemana para hispanoparlantes, pero también muestra que es “latina de corazón” con sus pasos de bachata, salsa caleña y otros ritmos tropicales. Esto nos dijo:



¿Por quién conoció Cali y en qué momento de su vida?

​

Tengo una amiga colombiana que conocí en Estados Unidos durante un intercambio. Siempre quise visitarla y me dijo que siempre soy bienvenida en su casa. En el año 2017 fue la primera vez que fui a Cali y estuve allá por 2 semanas en la Feria de Cali. Pude celebrar Navidad con su familia y me encantó ver cómo se celebra en Colombia.



¿El interés por la salsa nació en Colombia?

​

Antes de ir a Colombia, ya realizaba los bailes de salón en competencias. En Cali fue la primera vez que alguien me mostró cómo bailar Salsa Caleña. Me gustó mucho y comencé a ir a unas fiestas de Salsa aquí en Alemania. Pero aquí bailamos otro estilo que se llama Salsa en Línea. Es el estilo de LA, NY o Puerto Rico. Empecé a tomar clases de salsa y bachata en Alemania y cuando volví a Cali, hace ya casi 1 año, tomé clases de salsa casi todos los días por 3 meses.



¿Si pudiera definir los mayores encantos de Cali cuáles serían?

​

Cali para mí es una ciudad que puede ofrecerte mucho. En la ciudad puedes encontrar todo lo que quieres, pero además están las montañas tan cerca, que puedes hacer un paseo para descansar. Me gusta mucho el barrio Ciudad Jardín, ya que es tan verde y muy cercano a Pance. Pero debo admitir que mi barrio favorito es San Antonio con sus hermosas casas de todos los colores. Tiene la mejor Pizza (El Pizzarón) allá, al lado de los cuenteros. A muchos extranjeros les gusta ir a Cali y aprender a bailar Salsa, además hace calor, eso nos gusta. Los clubes de Salsa son únicos, con un ambiente chévere y siempre hay gente muy agradable. Cristo Rey y las montañas con la vista en la noche son buenísimos, así como en Racamandapa.



¿Qué recuerda más de Cali?

​

He visto a un alien (hombre disfrazado) bailando en un semáforo de la Calle 5ta; un hombre cantó para mí en el MIO; los vendedores me seguían y me llamaban princesa. La primera vez que estuve en el centro de Cali, me dio mucha impresión porque nunca había tenido una experiencia con un lugar así de vibrante. No importa a dónde mires, por todos lados hay algo sucediendo. Encuentras vendedores insistentes hablándote para que les compres algo, personas escuchando música bastante duro, en diferentes locales a la vez. Para mí son situaciones nuevas porque en Alemania no se ven cosas así.



¿Cómo aprendió los pasos de salsa caleña que hace en TikTok?

​

Aprendí en la academia de baile Sabor Manicero. Está en la Quinta, frente a la estación del MIO, Tequendama.



¿Qué extraña de Colombia?

​

La gente, bailar, la naturaleza, el clima, las aventuras.



¿Ha pensado regresar cuando la pandemia pase?

​

Claro que sí me gustaría volver, pero aún no sé cuando.

La diferencia entre latinos y alemanes es otro tema de su TikTok.

Los caleños son muy amables. Me recibieron con gran cordialidad. Parecen muy alegres y que siempre se fijan en lo positivo de la situación. Tienen una gran conexión con su familia y me daba cuenta que en varios casos, la mamá se queda en casa para cuidar a la familia y el papá sale a trabajar. Aquí en Alemania eso se ve muy poco. Los alemanes se centran mucho en su carrera profesional, y por eso en varias ocasiones sólo tienen un hijo o hija porque quieren volver a trabajar lo más pronto posible. Los alemanes a veces parecen muy estresados y se quejan más a menudo. Pero claro que también somos buenas personas, jaja. También me doy cuenta de que los colombianos y caleños, son más orgullosos de su país y su ciudad que los alemanes.

Antonia (al centro) con sus amigas caleñas en Jardín Plaza. “En Colombia tuve la experiencia de que muchas veces los planes cambian a última hora y nunca puedes estar segura. Pero cuando estás consciente de eso, puedes adaptarte”. Especial para El País

Estrellas en TikTok

Lina Tejeiro

La actriz que tiene 1.5 millones de seguidores, los ha conquistado con mucho humor.



JBalvin

El artista compartió en su cuenta de Tik Tok un divertido video de doblaje en el que suena ‘Así cochino me voy a quedar’.



Camilo

Con 9.7 millones de ‘Tiktokfans’ el cantante comparte en su cuenta un poco de lo que es su cotidianidad.



Carolina Soto

La presentadora caleña confiesa que no logra atinarle a la mímica, pero aún así publica graciosos videos.



Carmen Villalobos

La actriz ha demostrado todo su talento en las diferentes y cómicas actuaciones que ha publicado en Tik Tok.



Maluma

El paisa es relativamente nuevo en Tik Tok, pero ya cuenta con más de 1 millón de seguidores en sus escasos tres divertidos videos.



Cristina Hurtado

La presentadora que es muy activa en la App comparte los entretenidos retos de Tik Tok con José Narváez.



Greeicy

La caleña lleva poco en la App pero es todo un hit.