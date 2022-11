Llega a carteleta 'Wakanda por Siempre', una de las grandes apuestas del Universo Marvel

Una de las más grandes apuestas del Universo Marvel del año ya está en cartelera. ‘Pantera Negra, Wakanda por Siempre’ acaba de ser estrenada ante la expectativa de cómo continuar la historia sin el rey T’Challa.

Lamentablemente, la cinta perdió a su gran protagonista, Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del 2020 luego de luchar fuertemente contra el cáncer.



Su deceso lo anunció el director de las dos entregas, Ryan Coogler, quien enfrentó el desafío de continuar la historia del reino de Wakanda rindiendo homenaje a Chadwick, y de encontrar la manera de hacerlo sin alterar la esencia de la cinta inicial, que ha sido una de las mejor recibidas por el público y la crítica. De hecho, se convirtió en la primera cinta de super héroes en recibir no una, sino siete nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, en 2019. Finalmente se llevó tres estatuillas a casa.



Como sustituir a Chadwick Boseman no era una opción, los guionistas basaron su trabajo en las mujeres de la historia. En la esta nueva entrega la reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje lucharán para proteger su nación de las nuevas amenazas acuáticas, teniendo a la cabeza a Namor, líder de una ciudad que vive bajo el agua. Las mujeres de esta historia tienen una gran responsabilidad: salvar a Wakanda y al mundo entero.



Según el director, Shuri, hermana del soberano, se esfuerza para continuar con el siguiente capítulo para el reino. “Ramonda se da cuenta de que pasó un año desde la muerte de T’Challa y Shuri todavía no está superando el duelo, no está dando pasos para seguir adelante de una manera sana –dice Coogler–. Hacen un retiro, alejándose de la ciudad, de la tecnología, para sentarse sin distracciones y llevar a cabo lo que es, esencialmente, un ritual de duelo. Ahí es cuando aparece Namor y empieza la acción”

A lo largo de la película se siente el amor de T'Challa, y de alguna manera, supongo, que le permite a la audiencia saber que él no está, pero que está bien”. Lupita Nyong’o, Especiales para El País

Namor aparece por primera vez como el Sub-Marinero en el volumen número 1 de Marvel Comics, es uno de los personajes más antiguos, quien actuó como héroe y también como villano en años subsiguientes.



En esta ocasión es interpretado por el mexicano Tenoch Huerta Mejía, “lo que no es fácil, porque siento que mucha gente se siente identificada con Wakanda, con toda su narrativa y representación. Así, no es fácil jugar al chico malo que trata de destruir el legado. Pero al mismo tiempo, creo que el guionista encontró una manera de hacerlo humano, para justificar la razón por la cual esa gente hace ese tipo de cosas”.



Para el actor, es una película que tiene mucho que ver con distintos pueblos de América Latina, como ha sido el caso de su natal México, “negamos nuestra raíces indígenas, lo negamos no porque se trate de genes, pues casi todo el mundo en nuestro país tiene orígenes indígenas o africanos, sino más bien de cultura”.



Tiene la ilusión de ayudar a la gente a reflexionar, a abrazar lo que ellos son. “Wakanda nos enseñó a no avergonzarnos de lo que somos, nos dijo que es hora de cortar; el error estuvo en los ojos que nos miraban, que nos juzgaban, y la mayoría del tiempo éramos nosotros mismos”.



¿Qué hubiese pasado?

Recientemente, el director Ryan Coogler comentó en una entrevista para el medio 'Inverse' qué hubiese pasado con el rey T'Challa, si su protagonista no hubiese muerto. “El tono iba a ser similar. El personaje iba a sufrir la pérdida del tiempo, al volver después de haber estado fuera durante cinco años a causa de Thanos. Con tanta responsabilidad ante tantas personas, regresar después de una ausencia forzada de cinco años, eso es lo que abordaba la película. Él estaba sufriendo por el tiempo que no podía recuperar. El dolor era una parte importante de ello”.



El Duelo de Lupita

La ganadora del Oscar, Lupita Nyong’o regresa como ‘Nakia’. “Mi personaje el director lo describió como el oasis de T'Challa, lo que realmente resonó en mí. Así, cuando estaba leyendo este guion, me di cuenta que este lo que le ofrecía a T'Challa, ahora se lo daría a Shuri”. También asegura que en la película, de dos horas y 40 minutos, se explora el tema del duelo.