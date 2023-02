"Les voy a presentar cómo me engañó mi ex": la cómica exposición de un estudiante que se hizo viral

Hoy en día, en redes sociales se pueden encontrar miles de videos, algunos que indignan a cualquiera que los ve y otros cargados de humor, que hacen reír a carcajadas a los usuarios que lo comparten repetidamente y hacen que se vuelva viral a nivel mundial.



Esta ocasión no es la excepción, pues en las últimas horas, se ha vuelto viral un video en Tik Tok de un estudiante en una escuela en México, quien realizó una muy curiosa exposición en su clase.



"Buenas tardes, compañeros, hoy les voy a presentar cómo me engañó mi ex", dijo el estudiante, quien reveló de inmediato la primer diapositiva de su presentación, haciendo reír a carcajadas sus compañeros de clase. "POV: cuando la maestra deja tema de exposición libre", se lee en el video también.



Lea aquí: ¡Tusa millonaria! Karol G y Shakira estrenaron su canción 'TQG'; vea aquí el explosivo video

En el video publicado por la cuenta de TikTok @jonatan_ulises_, ya ha recolectado más de 4 millones de likes y más de 10 mil comentarios de usuarios de la plataforma, todos haciendo referencia a sus propias experiencias de infidelidad y otros también indagando cómo había sido el chico engañado.



"Pero ahora me quedo con la intriga, quiero el chisme completo ¿cómo te engañó?"; "PERO NO LE CORTES!! YO SÍ QUERÍA SABER CÓMO!"; "Primera vez en la vida, que presto tanta atención a una exposición"; "yo en mi exposición y de tema 'razones de porque mi ex y yo debemos volver'"; "si me dejaran una exposición libre, haría una exposición del por que no hice la exposición", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.