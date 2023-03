¡Les cantó la tabla! El dardo de Juanpis a Jessi Uribe y Paola Jara por exesposa del cantante

JuanPis González es un reconocido personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, que se caracteriza por realizar entrevistas a personalidades destacadas de la política y la farándula nacional. En esta ocasión, el invitado que causó revuelo fue el cantante Jessi Uribe, con quien la conversación tuvo un toque picante.



En medio de la entrevista, que fue compartida en el canal de Youtube de Juanpis, el cantante de música popular estaba teniendo una animada charla con el comediantes, hasta el momento en que, entre broma y broma, decidieron llamar a Paola Jara, la artista con la que Uribe se casó el año pasado.



La conversación, que ha sido viral en redes, inició cuando Uribe dijo que iba a llamar a "una vieja que me hace un sudado una chimba", haciendo referencia a su pareja, quien hace unos meses fue tendencia por compartir una preparación de pollo sudado que fue altamente criticada.



En medio de la charla, Juanpis empezó a molestar a Paola y a Jessi con Sandra Barrios, exesposa del cantante y con quien tuvo cuatro hijos.



Jessi Uribe: Voy a hacer una videollamada

Juanpis: ¿Con Pao?

Jessi Uribe: No, una vieja que me hace un sudado una chimba, huevón.

Juanpis: ¿Sandra?

Risas…

Paola Jara (por teléfono): Hola, mi amor…

Jessi Uribe: … es que estoy con el hp de Juanpis

Paola Jara: (risas) Ya lo emborrachó…

Jessi Uribe: a mí no me da risa esa mierda, amor

Paola Jara: Ay, amor. ¿Y cómo vas a hacer para cantar ahorita?



Tras un cruce de chistes entre el comediante y la pareja de cantantes de música popular, vino el comentario que muchos han calificado como una " metida al rancho", que los asistentes al show no perdonaron y las risas fueron protagonistas por varios minutos.



Juanpis: ‘Pollo broster’ está acá, el marihuanero está acá. ¿Con quién hps estás tomando? Pásame a Sandra.

Paola Jara: Emborráchalo también para que respete…

Juanpis: Cómo así que pa’ que respete. Ustedes no respetaron a Sandra.



Luego del comentario, el comediante cortó la llamada, por lo que Jessi volvió a llamar a Paola y le manifiesta que fue JuanPies quien "hace la pregunta y cuelga", a lo que ella le responde "cuál pregunta si ni siquiera hizo pregunta". El cantante finalizó con "gracias a Dios, te amo, chao" y colgó, lo que también se tradujo en carcajadas.



El haber mencionado a la exesposa de Jessi fue el ingrediente picante de la entrevista, puesto que el amor entre el cantante y Paola se empezó a rumorar desde que ambos estaban casados con sus exparejas. De hecho, una vez la también artista le dijo "Sandrita, yo se lo cuido", cuando aún no había una relación entre los cantantes.