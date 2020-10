Lele Pons cuenta detalles sobre 'Se te nota', su más reciente éxito, y su faceta como cantante

Álvaro José Carvajal Vidarte

El éxito de Lele Pons no es cuestión del azar. Hace algunos años, la venezolana recordó que durante su infancia “estaba abajo” porque le hacían bullying en su escuela.



Sin embargo, no solo luchó contra esto. En el documental ‘La vida secreta de Lele Pons’ comenta que también batalla desde su niñez contra el Síndrome de Tourette y Trastorno Obsesivo Compulsivo.



Pero a sus 24 años Lele ya es una de las influencers más conocidas a nivel internacional y ha explorado gran parte del mundo de la farándula porque, según menciona, su mayor virtud es no encasillarse: hace videos, es comediante, modelo, cantante, publicó un libro y tiene una serie propia en YouTube.



Para Lele cantar es la forma de hacerse libre. Durante su infancia escuchaba a Shakira, quien es su referente y solía bailar al compás de los quiebres de voz de la barranquillera e interpretar ‘Ciega, sordomuda’, una de sus canciones favoritas. Además, tuvo en clases de ópera hace algunos años: “es la base para cantar. Si lo haces, se te hace fácil cantar cualquier canción. Canto muy bajo. Mi referente es María Callas”, aseguró.



Esa mezcla entre lo urbano y sus bases de ópera la llevaron a que su canción ‘Bloqueo’ rompiera fronteras y que su tema ‘Celoso’ obtuviera un Disco Triple Platino en Estados Unidos y Disco Platino en España, respectivamente.



Lele no contaba con que su más reciente estreno junto al artista urbano Guaynaa alcanzara 55 millones de reproducciones en YouTube y más de 11 millones en Spotify. De esto y otras facetas suyas habló.



¿Qué significa para usted ver el éxito de ‘Se te nota’?



Mucho orgullo. Estoy muy feliz y nerviosa porque cuando tienes una canción así siempre piensas cómo mantener ese éxito. Como cuando estás en la escuela y sacas la nota más alta; quieres que siga así. Seguiremos esa senda.



¿Qué le causa miedo a la hora de estrenar una canción?



Cómo lo va a recibir la gente. Puede ser un proyecto que me encanta a mí y a la gente no le va a gustar. Ahora estoy nerviosa por la próxima canción.

Guaynaa es uno de los referentes del género urbano. ¿Cómo se dio la colaboración?



Nos conocimos el año pasado y nos hicimos muy buenos amigos. Hablamos durante meses y luego le dije que tenía ‘Se te nota’ y que viniera al estudio. Nunca planeé hacer una canción con él, pero al final vino y me encantó.



¿Le gustaría realizar un álbum musical completo?



Sí. Espero que sea el próximo año cuando tenga más canciones.



¿Qué géneros tendría el álbum?



Me encanta el reggaetón. Todo lo que se trate de bailar.

Guaynaa y Lele Pons. MV Talent / Especial para El País

Lele es de las influencers más importantes a nivel mundial con 13 millones de seguidores en TikTok y 16.7 millones en la red social Instagram.

¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de emprender esta etapa como cantante?



Lo más difícil es que a veces las personas no acepten que un influencer vaya al mundo de la música, porque no es la forma tradicional en la que se ha hecho.



Casi como que desean encasillarla a una sola faceta…



Sí. La gente está muy pegada a que solo se puede ser famoso en un solo lugar.



Cuando una persona escuche una canción suya, ¿qué espera generar?



Que baile, se sienta bien y que la pueda escuchar en todos los lugares. Que sin importar el día, la escuche y tenga una buena sensación. ¡Que vaya a perrear!

El sueño de Lele empezó a sus 15 años en la red social Vine. Pons sacaba del colegio a su prima Isadora, para que la ayudara a grabar. Tomada de la cuenta de instagram @lelepons

¿Cuál es su instrumento favorito? ¿Sabe tocar alguno?



El piano es mi favorito, incluso cuando empecé en la red social Vine estaba aprendiendo y luego lo dejé. No sé tocar nada. Sé cantar, dirigir videos y bailar, pero no puedo tocar instrumentos. No tengo paciencia y soy muy distraída. Yo no quería aprender, lo hacía porque era algo nuevo. Es algo que nunca vino y tampoco tuve la pasión. Me gusta que la gente que es experta lo haga (risas).

¿Qué es lo más difícil de hacer música en tiempos de Covid-19?



Que no puedes hacer shows, giras ni ir a clubes a escuchar la música y bailarla. Pero también es bonito, porque no hay nada más que hacer en casa que escuchar música.



¿En algún momento se ve haciendo un show en Colombia?



Amo a Colombia. Cartagena es increíble y quiero volver. He escuchado que Cali es muy bello y hay lugares a los que quiero ir. La gente es muy amable y feliz. ¿Qué tienen en el agua que los hacen tan felices? Es lo más cercano que tengo a Venezuela.

