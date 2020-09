Talento caleño nominado al Latin Grammy

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un cantante, dos productores y una agrupación caleña están nominados a los Latin Grammy: Mike Bahía, a Mejor Nuevo Artista; Andrés Torres y Mauricio Rengifo, a Productores del Año y el emblemático Grupo Niche, a Mejor Álbum de Salsa.



Ellos hacen parte del grupo de más de 20 colombianos que aspiran al máximo galardón de la música latina, lista liderada por J Balvin, quien celebra ser el primer artista en tener 13 nominaciones en una misma edición, justo en los 21 años de los Latin Grammys, que tendrán lugar el 19 de noviembre en Miami, a las 6:00 p.m., en una gala virtual.



José Aguirre, productor y arreglista del Grupo Niche, comentó estar muy contento y agradecido con esta, la tercera nominación de la agrupación a un Grammy Latino, en esta oportunidad por su álbum ‘40’, con el que celebran cuatro décadas de trayectoria. Y espera que “la tercera sea la vencida”.



Para Aguirre la nominación es “es la valoración profesional de un trabajo que se hace en esta industria”, en especial por un álbum al que “le pusimos todo el amor y respeto que tenemos por esta institución, por este grupo, por el maestro Jairo Varela y bueno, ya caló allá en la Academia y ahora lo que sigue es hacer mucha fuerza para que nos den el premio a nosotros”.



Y continúa: “Este Premio yo lo dedicaré, en el momento en que lo entreguen, con el favor de Dios así será, primero a Dios, que es el papá y nos da la licencia para poder vivir, nos da el talento; en segundo lugar, a Jairo Varela, porque esta es su empresa, la niña de sus ojos, su creación y donde quiera que él esté yo le dedico el premio; tercero, a mi familia, que siempre me acompaña en todas las situaciones de mi vida; a Yanila Varela que es la hija de Jairo y presidenta de la compañía ‘Niche Business Enterprise’; y obviamente, al público que ama a este grupo, que lo ha seguido por tantos años, lo respeta y tiene ese fervor”.



Por su parte, Alex Torres, uno de los cantantes del Grupo Niche, considera que “la era de la música salsa no ha terminado, estamos más vigentes que siempre. Eso nos impulsa a seguir trabajando, y ondeando la bandera de la salsa colombia en el mundo entero, como tiene que ser”.



“Es un honor para el Grupo Niche representar la salsa colombiana en esta nominación que compite con grandes artistas y orquestas como la Puerto Rican Power, Charlie Cruz, Víctor Manuelle y Tito Rojas”, han dicho Alex Torres, Luis Araque y Alejo Cuba, cantantes de la agrupación creada y dirigida por el maestro Jairo Varela de 1979 a 2012 y que a partir de ese año (fallece Varela), es manejada por su hija Yanila Varela, junto a sus hermanos.

Otro caleño nominado a estos premios es Mike Bahía, quien compite a Mejor Nuevo Artista con otros colombianos: Soy Emilia y Pitizión. Con un mensaje en Instagram, celebró su nominación: “Esto no lo hice solo, lo he logrado con cada persona que se ha sumado a esto, hasta a los que en algún momento hicieron más difícil el reto del día a día les agradezco, porque me dieron más fuerza, y espero que hoy sientan que este triunfo también es de ellos. Gracias, gracias, gracias. Algún día los sueños se cansan de esconderse, uno los encuentra, por grandes o pequeños que sean”.

J Balvin también celebró en redes sociales estar en varias de las categorías dos veces: “De los cobardes no se ha escrito nada. Sigamos soñando y trabajando duro por ellos. Otra para la cultura Latino Gang Colombia”. Está nominado a Grabación del Año con ‘Rojo’. Su nombre reaparece en Álbum del Año con ‘Oasis’, donde comparte créditos con Bad Bunny, y con ‘Colores’, álbum en solitario del que se desprenden los sencillos: ‘Azul’, ‘Morado’, ‘Blanco’...



Otros colombianos que aspiran a ganar en Álbum del Año son Carlos Vives, por ‘Cumbiana’, y Camilo (Echeverry) por su producción ‘La Primera Vez’. Ambos cuentan a su vez con otras cuatro nominaciones cada uno. También celebra, y por partida doble, Andrés Cepeda, que figura con Fonseca en Mejor Álbum Pop Tradicional, por su trabajo conjunto ‘Compadres’, y en solitario por ‘#Trece’. “Gracias a todas las personas que hacen parte de él, músicos, productores, compositores, artistas y a nuestro equipo que ha trabajado por este álbum y sus canciones”, ha dicho el bogotano.



A Mejor Álbum de Fusión Tropical aspira El Caribefunk, por Energía para Regalar y en Mejor Älbum de Música Alternativa, debuta la colombocanadiense Lido Pimienta, con Miss Colombia, entre otros.

Más nominados



En mejor álbum cumbia/vallenato, todos los nominados son colombianos: Binomio de Oro, Jorge Celedón, Kvrass, Los Cumbia Stars y Karen Lizarazo: única mujer en la categoría.



En rock está el álbum ‘Acabadabra’ del cantante Juan Galeano.



En folclor, el país brilló con tres de cinco nominados:_ Los Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros de San Jacinto y Quinteto Leopoldo Federico.



En música cristiana, Álex Campos está nominado con su álbum Soldados y Gilberto Daza por Quién dijo Miedo.



En música en español para niños, el Colegio de Música de Medellín está nominado por Viva la Fiesta. Y Julio Reyes Copello, productor, tiene cuatro nominaciones esta vez.