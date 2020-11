Laura Olascuaga, Miss Universo Colombia, habla del certamen al que no le faltó polémica

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En la noche del lunes, en medio de la pandemia del covid-19, los estrictos protocolos de bioseguridad e incluso las inclemencias del clima que azotó a la región Caribe, se realizó el certamen Miss Universe Colombia.



Fue una transmisión que duró más de tres horas y fue el tercer programa más visto de la televisión colombiana. No obstante, no marcó mucha diferencia con respecto a otros certámenes de belleza y las críticas no faltaron por su aparente mala organización e igualmente por su transmisión en medio de la crisis que vivía el país.



“No entiendo, Providencia está destruida, estamos azotados por el covid y la violencia, el desempleo está alto, no va a dejar de llover hasta abril, los feminicidios y violencia doméstica están por el techo ¿y este país está haciendo un reinado de belleza en este instante? Que los canales dejen de tratar a los televidentes como imbéciles. Me parece un insulto ese reinado en este momento. Eso no es ‘entretenimiento’. Es una bofetada en la cara de los colombianos. Por Dios”, escribió en su cuenta de Twitter la escritora e ilustradora caleña Amalia Andrade.

Sin embargo, el concurso siguió su rumbo y finalmente Bolívar terminaría llevándose la corona, mientras Norte de Santander y Santander fueron escogidas como la primera y segunda finalista, respectivamente.



“Esto ha sido un gran logro y una gran recompensa a todo el trabajo que ha generado una de las experiencias más lindas de mi vida”, dijo luego en rueda de prensa la nueva Miss Universe Colombia, Laura Olascuaga, quien ahora debe prepararse para representar a Colombia en Miss Universe, un reto aún mayor, ya que ahora no solo va a representar a su departamento sino a todo un país. “Me llevo muchos sueños con una gran responsabilidad con mi país”, comentó al respecto.

A lo largo de los diez días que duró el certamen la representante de Bolívar contó con gran favoritismo, y hasta ganó la banda de Miss Elegancia. Su experiencia en otros certámenes de belleza se hizo sentir. Cabe recordar que Olascuaga fue virreina en el ‘Concurso Nacional de Belleza’ en 2018, pero renunció al título y por ese motivo y la reglamentación de Miss Colombia pudo volver a participar.

Es por eso que en redes se tituló ‘La segunda es la vencida’, ya que en esta oportunidad la bolivarense con un diseño del barranquillero Julio González color verde menta, en donde se destacaba un escote en forma de corazón, sí se llevó la corona.



Sobre su triunfo la reina dijo en la rueda de prensa: “Tengo una hermana de 8 años y siempre he querido demostrarle que puede ser capaz de hacer todo lo que sueña y que la belleza física es muy subjetiva, porque creo que la belleza es del alma…”.

Certámenes fuera de tiempo

Aunque el fin de los certámenes de belleza no parece próximo, ya hay numerosas voces de rechazo, en especial entre las feministas, frente a estos eventos.



Norma Lucía Bermúdez, docente universitaria y activista del movimiento de mujeres, explica que “los certámenes de belleza femeninos son escenarios de violencia simbólicas”, que equipararan “el valor de la mujer con su físico; la mujer hecha para agradar a un público masculino, porque aunque hay mujeres, el ojo del espectador es patriarcal”.

La docente acepta que gracias a los certámenes ahora hay más cirugías estéticas y blanqueamientos, pero debate estos supuestos ‘argumentos positivos’, ya que solo existen para que las mujeres traten de “cumplir un modelo de belleza”.

Para todas mis niñas grandes, soñadoras al igual que yo, llegamos hasta aquí con tanto esfuerzo y motivación... La guerreamos hasta el final sin importar el resultado”, Dayana Cárdenas, Miss Amazonas.

También recalca que el certamen “comercializa” y “objetualiza” los cuerpos de las mujeres. “Está comprobado que alrededor de estos certámenes aumentan las violencias en contra de las mujeres del común, porque en el inconsciente de los hombres aparece la insatisfacción por la mujer que tiene al lado y que no cumple con los estándares de las reinas”, aclara Bermúdez.



Según la docente, en Colombia las líneas de atención a la violencia en pandemia tuvieron un aumento hasta del 400 % en las llamadas de auxilio de mujeres, es por ello que considera que estos certámenes “están en contravía de lo que necesitamos en este momento”.

Reacciones



En círculos cercanos a las reinas y al concurso, se llegó a insinuar que la ganadora estaba elegida de antemano, pero sin mostrar ninguna prueba al respecto. Otros defendieron la integridad del concurso e hicieron un llamado a apoyar a la nueva reina.



Por su parte Daniela Mejía, Miss Cundinamarca, posteó en sus historias de Instagram un texto donde decía: “Es doloroso ver cómo otra vez se cometen injusticias, cómo otra vez la mentira y el engaño prevalecen sobre la verdad, sobre la transparencia. Con los sueños y sentimientos no se juega...”.