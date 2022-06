Las series para maratonear en el Día del Padre

¿Alguna vez sentado frente al televisor se identificó con el padre que estaba detrás de la pantalla? , ¿Es usted de los padres que hace pasar vergüenza a sus hijos, pero que haría todo por ellos, como el cómico Phil Dunphy, de Modern Family?, o ¿Es de los que parece descuidados e indiferentes frente a su familia, pero que haría todo por verlos felices, como es el caso de Homero Simpson?, ¿Se identifica con otro tipos de papás en serie?



La paternidad ha ido evolucionando con el pasar de los años, ahora cambiar pañales y hacer papillas se ha convertido en una tarea heterogénea, los padres se implican cada vez más en el cuidado de los niños y tanto la televisión como el cine han sabido llevar este nuevo rol a las pantallas. Aquí algunos ejemplos de padres de series y películas, para disfrutar en familia este fin de semana que se celebra el Día del Padre.

Los imaginativos



Los cuentos y las historias antes de dormir, son una de las costumbres más recordadas por los hijos cuando comparten con sus padres.

Algunas veces, estas historias funcionan más como un mecanismo de escape de la realidad cuando esta es más cruel de lo que se puede soportar. Ese es el caso de Guido Orefice interpretado por Roberto Benigni, quien se ve obligado a crear una falsa realidad para proteger a su hijo Giosé, de la dramática situación de un campo de concentración nazi.



De todo tipo en una sola familia



Modern Family es quizá, una de las mejores formas de evidenciar que existen diferentes tipos de padres, pero que al final, lo más importante es reconocer que todos tratan de dar lo mejor de sí. Demostrando que cualquiera puede formar una familia, que un padre es el mejor mago y que las segundas oportunidades sí existen.



El fraternal



Un padre, médico especializado en salud pública, profesor universitario, ensayista, conferencista y activista por los derechos humanos; merece un gran reconocimiento. Trabajo que no dudó en hacer Héctor Abad Faciolince, con su libro que después se transformó en la película, El Olvido que Seremos. Una cinta que muestra el claro reflejo de muchos padres colombianos que luchan por enseñar a sus hijos la empatía y justicia social. Un hombre admirable que más que un ejemplo a seguir fue “un excelente padre“.



El entregado

¿Quién no ha llorado con alguna de las escenas de ‘En busca de la felicidad?, un padre que no se conforma con ser un espectador en la vida de sus hijos, sino, por el contrario, es de los que se levanta a las cinco de la mañana para ayudar a preparar el desayuno, los que no se pierden presentación o partido de sus hijos, o que incluso no se quejan al trabajar horas extras.



El actor estadounidense Will Smith, supo transmitir ese amor incondicional de este tipo de padre en la famosa película del año 2006. A pesar de las dificultades, Chris siempre busca el bienestar de su pequeño hijo.



El incansable

​

Uno de los padres más recordados del cine animado es Marlin, de Buscando a Nemo, el pequeño pez payaso que cruzó el océano para rescatar a su hijo de crecer encerrado en una pecera. Es tan grande el amor de Marlin que no le importa luchar contra tiburones, enfrentarse con medusas o ser tragado por una ballena con tal de volver a ver su hijo, Nemo, sano y salvo.

Otro de los padres de Disney que enfrenta lo que sea por su hija, es Luca, el padre de la Bella en La Bella y la Bestia.



El de principios

​

Para algunos, lo más importante es mantener los valores siempre claros y luchar para defender los ideales, así el mundo los ataque y vaya contra ellos. Como es el caso del amado Ned Stark, Guardián del Norte.

Un defensor de la libertad de los siete reinos, que respeta profundamente a su familia, sabio al momento de criar a sus hijos y tenaz para defenderlos.



Sin embargo, también guarda un lado tierno y ‘alcahueta’, así su pequeña princesa quiera aprender el peligroso arte de las espadas.



El clásico de la TV



Son más de 30 las temporadas en que Los Simpson han hecho reír a su público. Y, a pesar de que para los ojos de muchos, Homero parece un padre descuidado, y en muchos casos lo ha sido. Este personaje de la televisión norteamericana también refleja a un padre promedio, que se esfuerza por enseñarle a sus hijos que, a pesar de que la vida es complicada siempre pueden divertirse, y que aunque en muchas ocasiones le es difícil comprender a sus pequeños, siempre estará para apoyarlos.