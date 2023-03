La 'sucursal' se alista para la segunda edición de Cali Distrito Moda

La moda vallecaucana vuelve a posicionarse fuerte en la sucursal del cielo como una ventana para mostrarle al mundo lo mejor del talento local y nacional con el regreso de Cali Distrito Moda 2023. Este evento llega a su segunda edición convocando a jóvenes talentos, creativos consolidados, modelos, marcas y toda la cadena de valor en torno a la industria de la moda.



Hace un año, el escenario escogido para abrir las puertas de este evento, fueron las antiguas bodegas de la Licorera, pero para esta ocasión, el nuevo recinto será el Centro de Eventos Valle del Pacífico, localizado a cinco minutos de la ciudad, sobre la autopista Cali-Yumbo.



El espacio cuenta con más de 100.000 metros cuadrados que albergarán cómodamente a los más de 25.000 asistentes que se esperan durante los tres días que durará Cali Distrito Moda 2023.



La cita contará con varios escenarios y actividades para que el público disfrute de pasarelas nacionales e internacionales, zonas de experiencia, muestra comercial, fiestas temáticas, showrooms y conferencias.



“Para Cali es muy importante contar con un evento como este, porque le devuelve a la ciudad, el sitial que le corresponde en la agenda de moda a nivel internacional. Como plataforma de moda, no solo volvimos a entrar en el calendario de eventos a nivel de Latinoamérica y del mundo, sino que dinamizamos la economía. Este encuentro mueve el sector textil y de confección, la logística, la producción y demás, generando más de 1500 empleos, entre directos e indirectos. Cifras que nos enorgullecen y que nos hacen seguir trabajando por fortalecer la industria regional”, manifiesta Guio Domínguez, presidente de la Cámara de la Moda Vallecaucana y creador del proyecto que ya toma vuelo.



Cabe decir que, para esta nueva edición de Cali Distrito Moda 2023, la organización tendrá además del evento central, dos escenarios alternos. Uno de estos quedará ubicado en el primer piso del centro comercial Pacific Mall. Allí se desarrollarán las pasarelas de Distrito Pacífico, las cuales estarán a cargo de reconocidos profesionales del diseño local y nacional.



El tercer recinto estará localizado en el Hotel Marriott Cali, donde el público podrá presenciar ‘trunk shows’ durante los tres días de programación. Un espacio ideado para que los amantes de la moda aprecien las más recientes colecciones de creadores colombianos y extranjeros mientras disfrutan de un almuerzo. La mezcla perfecta de moda, estilo y comida gourmet.



“Hay una emoción colectiva entre diseñadores y marcas participantes, pues somos la feria de moda más grande de Latinoamérica, no hay otra que convoque tantos diseñadores en escena. Para lograrlo una vez más, hicimos un casting con el que sobrepasamos las expectativas, pues tuvimos cerca de 982 modelos que asistieron entre el casting virtual, y el presencial, con talentos provenientes de Tunja, Medellín, Bogotá, Valledupar, San Andrés, Cartagena, Eje Cafetero, ha sido maravilloso”.



Más información sobre el evento en www.cmvalle.com o, a través del WhatsApp 3042448232.

Createx, empresa líder del sector textil, será aliada del evento. Foto: Natalia Colonia

Creativos y marcas



Faltando tres meses para la realización de Cali Distrito Moda 2023, ya confirmaron su asistencia 23 prestigiosas marcas y diseñadores quienes presentarán sus más recientes colecciones.



Algunos de ellos son:

Julieta Suárez.

Aldrin Ayuso.

Almagua.

Aura Botero.

Carlos Valenzuela.

Colectivo FADP.

Cosa Nostra.

Croquis by Margarita Yepes.

Edwin D´Angelo.

Hugo Puentes.

Iesus.

ISGO.

Jezreel.

John Mesías.

Juan Enríquez.

Kathe Zapata.

María del Mar Zambrano.

María Gracia Atelier.

Paola Arango.

Samara Wells.

Ters Apparel

TRZ.

Victoriana Design.