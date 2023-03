Entre lágrimas, John Travolta ofreció discurso 'In memoriam' para su gran amiga Olivia Newton-John

La gala de los premios Óscar en el Teatro Dolby, brindó este domingo un emotivo momento al recordar a grandes estrellas que marcaron el cine y que hoy ya no están. Actrices como Angela Lasnbury y Kristie Alley o el músico Angelo Baladamenti, entre otras personalidades, fueron homenajeados durante la gala con el 'in memoriam'.



Pero sin duda, una de las más emocionantes fue la presentación que John Travolta hizo de Olivia Newton-John, su gran amiga y compañera de set en la recordada producción cinematográfica 'Grease'.



Newton-John, la eterna Sandy de ‘Grease’, falleció el pasado 8 de agosto tras luchar con una larga y dura enfermedad causada por un cáncer, dejando desolados no solo a su familia, sino a también a sus compañeros de escena, especialmente a John Travolta, quien se mostró visiblemente afectado.



"Nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos a quienes siempre permaneceremos 'hopelessly devoted to'", con esta frase, Travolta hacía mención a una de sus canciones más icónicas en Grease.

Casi al finalizar los Premios Óscar,John Travolta se emociona cuando presenta el segmento 'In Memoriam', dedicado a los artistas y directores fallecidos en el último año, y la primera en aparecer fue Olivia Newton con quien Travolta compartió protagonismo en la icónica 'Grease'. pic.twitter.com/DmnY7bvYWX — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 13, 2023

Lea también: 'Pinocho de Guillermo del Toro' se lleva el Óscar a la mejor película animada

No obstante, el actor dio paso a la actuación de Lenny Kravitz, quien cantó en vivo, mientras aparecían los rostros de otras grandes figuras del cine, ya fallecidas, como James Caan, Ray Liotta, Raquel Welch o Gina Lollobrigida.