La respuesta que dio Aida Victoria Merlano sobre supuesto romance con Yeferson Cossio

En redes sociales se ha hablado mucho sobre la ruptura amorosa que tuvo el polémico influencer Yeferson Cossio con Jennifer Muriel, con el cual había estado durante ocho años.



Así lo había confirmado Cossio en sus redes sociales: “Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas. Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer. Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Hay muchas cosas que hacen que nuestros caminos se separen”



Después de la noticia, en varias páginas de chismes empezaron a surgir videos y fotos del creador de contenido en compañía de Aida Victoria Merlano.



Lea aquí: ¡Arriba esas copas! Karol G se presentará en tres ciudades de Colombia

Los rumores y comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos afirmaron que entre la barranquillera y el influencer había un romance. Sin embargo, Cossio salió en su defensa y negó que la ruptura con Muriel hubiera sido producto de alguna infidelidad.



En una publicación en su Instagram dijo: "tampoco tienen que hablar cosas que no son: @jennmuriel y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas atrás".



Aida Victoria Merlano tampoco se quedó atrás y en sus historias de Instagram dejó un mensaje muy claro: "Ahórrense las especulaciones".



"Yo no me estoy escondiendo de nada", aseguró. "Sí, salí con Cossio y, de hecho, estoy con él aquí en Bucaramanga en una reunión puntal de un tema que a mí me interesaba", comentó.



Además, Merlano se refirió a la ruptura amorosa entre Cossio y Muriel. "El manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o a su ruptura es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que nada tiene que ver conmigo", aseguró.



Jennifer Muriel también se había referido a la situación ante la presión de sus seguidores para saber las causas de su ruptura y esta dejó en claro que cada persona actuaba según le pareciera.



“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras. No pienso hablar mal de nadie. Cada quien actúa y sigue su vida como mejor le parezca”, escribió Muriel en su Instagram.