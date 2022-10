¿La ‘mala mano’ de Clara Chía? Critican a Piqué por sobrepeso y bajo desempeño futbolístico

Mientras Shakira sigue cosechando éxitos con su más reciente sencillo, 'Monotonía', Gerard Piqué vuelve al ojo del huracán luego de que se conocieran unas fotos en las que jugador se ve más gordo y desaliñado.



Estas imágenes surgieron después de un partido de futbol en el que Piqué se quitó la camiseta para regalársela a un pequeño que se encontraba en el lugar. Sin embargo, al realizar este obsequio, se dejó ver con ‘unos kilos de más’ y una actitud arrogante.



“Lo hizo para tratar de quedar bien, sin imaginarse lo contrario”, señaló un internauta.



Igualmente, hinchas del FC Barcelona indicaron que la ex pareja de Shakira, ya no está en forma para practicar profesionalmente este deporte, ya que ni está tonificando, ni tiene el abdomen marcado. Cabe recordar que Piqué ya no juega de titular en el Barsa.



A eso se le suma la crisis que vive su empresa, Kosmos, donde varios trabajadores han renunciado y mostraron su descontento por el trato que recibieron en esta compañía.



Jordi Martin, paparazzi, quien ha seguido de cerca al jugador, asegura que más personas estarían pensando en dejar Kosmos lo más pronto posible, ya que Clara Chía Martin, quien también es empleada del lugar, desde el inicio de su relación con Piqué, ha generado conflictos dentro dentro del lugar.



Por el contrario, Shakira está finalizando la grabación de su nuevo álbum, esto luego del estreno de Monotonía, canción dedicada al futbolista, que ya bate récords mundiales. “La cantante colombiana no baja la guardia sigue trabajando para mantenerse entre la élite del mundo del arte”, señaló Jordi.