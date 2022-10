¿Destrozada y escondida? Novia de Piqué estaría viviendo un duro momento por la nueva canción de Shakira

Desde que Shakira y Gerard Piqué se separaron, los medios de comunicación han estado muy atentos a los movimientos de la ex pareja y por supuesto de Clara Chía Martí, actual pareja del futbolista.



La catalana no ha sido ajena a estos titulares y más aún después del lanzamiento de ‘Monotonía’, canción con la cual, Shakira expresa sus sentimientos y lanza varias indirectas a Pique y su infidelidad.



De acuerdo con Jordi Martin, reconocido reportero que le siguió los pasos al futbolista y la cantante por varios años, fue el encargado de develar nuevos datos relacionados con el romance que llevan los españoles y el inesperado impacto que habría tenido Monotonía en la vida de la Chía Martí.



El reportero señaló que Chía no estaría pasando el mejor momento en su vida personal, luego de que se publicara la canción de Shakira.



Además, aseguró que sus informantes puntualizaron en que la catalana estaría “destrozada” por la presión mediática que se generó en torno a ella.



El periodista agregó que, tras el lanzamiento que fue tendencia en todos los escenarios digitales, la pareja de Gerard Piqué no querría salir de su casa y tampoco quedar expuesta ante las miradas de las personas.



“Pero también me aseguran que Clara, a nivel personal, está pasando por un bache personal terrible, que no acude a trabajar a Kosmos (empresa de Piqué), está teletrabajando desde hace un mes. A nivel personal y anímico está mal”, afirmó Martin en un video que replicó en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, hasta el momento Clara Chía no se ha dejado ver en público.



Mientras tanto, Shakira sigue cosechando éxitos y el impacto de esta producción musical seguirá dejando huella en las plataformas, donde aún se ubica entre lo más visto y acogido por los usuarios de distintas partes del mundo.