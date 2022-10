Los mensajes entre líneas de Shakira a Piqué en 'Monotonía', una canción que ya bate récords

'Monotonía', la canción de Shakira que relata la cruda su separación con Gerard Piqué, batió récord y ya que supera las 16 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas.



En ella, la colombiana, en medio de su dolor, lanza varias indirectas al jugador de fútbol, a quien define como un "egocéntrico" que siempre buscó "protagonismo".



Las tonadas siguen con "no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos".



En el video, además se puede observar cómo un hombre lanza contra ella un misil que le saca el corazón, lo curioso es que este personaje esta vestido de blanco tal y como aparece Gerard Piqué en el video musical de la canción 'Me enamoré', misma que la colombiana le dedicó a él en el año 2017.

La foto del lado izquierdo corresponde al video de la canción 'Me enamoré' que la colombiana le dedico al futbolista, mientras que la del lado derecho hace parte de 'Monotonía'. Foto: tomada de redes sociales

"Tú no daba' ni la mitad...Pero sí sé que di más que tú...Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando" expresó la colombiana esta canción que se encuentra como la más escuchada de las plataformas digitales.



Esta frase, seguramente, en referencia a que Shakira sacrificó parte de su carrera por irse a vivir a Barcelona con Piqué.



Por su parte, Ozuna quien a lo largo del video acompaña a la colombiana, como una especie de 'ángel guardián' le dice al oído que

Es un adiós necesario, porque lo que un día fue increíble se volvió rutinario".



Asimismo, al final del video el puertorriqueño es quien guarda el corazón de Shakira en un baúl, el cual solo ella puede abrir, acción que los fans de ambos artistas calificaron como un símbolo de sanación y resiliencia para la interprete del también sonado tema 'Te Felicito'.



Ante el rotundo éxito que ha generado este sencillo, Mebarak Ripoll, reaccionó vía Twitter diciendo:

Gracias a toda mi gente! ❤️

Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo. pic.twitter.com/aPeN8DQBxJ — Shakira (@shakira) October 20, 2022



Por otro lado, distintos artistas han reaccionado positivamente a la canción de Shakira, entre ellos, Romeo Santos y Prince Royce, máximos exponentes de la bachata. Así como también, Cardi B, Carla Morrison y Goyo, quienes manifestaron su apoyo a la considerada 'Reina del Pop Latino'.



“Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando” ¿qué tal la letra de #Monotonía de nuestra reina @shakira? 🥹💔 — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) October 20, 2022