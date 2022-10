'Gaia', la obra de la artista caleña Patricia Martínez que hace parte del patrimonio cultural de Pompeya

La artista plástica caleña, Patricia Martínez, residente en Barcelona, España, desde el año 1990, fue invitada a la convocatoria de Europa Creativa, dependiente de la Comunidad Europea, para realizar una obra de arte a partir de los escombros de la guerra de Ucrania.



Arquitecta y restauradora de monumentos, Patricia ha expuesto sus obras en Madrid, Barcelona, Londres, Milan, New York y México Distrito Federal.



Como una muestra de lo que será su proyecto futuro, la artista acaba de presentar su obra Gaia, en el marco del Festival Street Art, en la ciudad italiana de Pompeya.



Gaia fue seleccionada por la fundación Amadeo Modigliani en Venecia, para formar parte de la Bienal de Venecia de este año, y posteriormente fue trasladada a Pompeya, donde quedará formando parte del patrimonio cultural.



En opinión de la crítica, la obra ‘Gaia No Binario Resiliente’, concepción visualmente tangible del caos de Gaia y de las lágrimas de un planeta que muere día tras día, logra trasformar sus emociones más profundas entre el hoy y el ayer, buscando un sentido en este mundo, una simbiosis o alquimia de la mente con la materia, desde la creación hasta la destrucción. Es una reconstrucción de la deconstrucción de la existencia, un dolor devastador del silencio en la soledad.



“Este trabajo es activismo, una forma de gritar para que podamos ver, tocar y sentir el caos en el que vivimos. Hecha con piedra triturada, yeso, ladrillos, alambre metálico y material de los edificios en los que trabajé, en los que se deconstruye el pasado para reconstruir un presente incierto”, explica Patricia.



“Muevo los escombros a mi laboratorio para crear obras y para dar vida, no para borrar ese pasado de muros que han albergado a la humanidad. Si las paredes hablaran ....”, dice la escultora.