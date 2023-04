La ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis apoya la belleza natural de Karol G

Mucha alegría y apoyo le ha brindado la reconocida actriz Jamie Lee Curtis a la cantante paisa Karol G en su cuenta de Instagram. Esto por cuenta de una inquietud que siempre ha tenido la productora cinematográfica y activista con respecto al uso desmedido de retoques y "este genocidio contra lo naturalmente bello" como lo manifestó Curtis en apoyo a la solicitud de la cantante.



Una portada que no tiene nada que ver



Karol G se quejó por la portada de la revista GQ que la modificó en su aspecto físico por medio de técnicas digitales. La 'Bichota' tuvo una entrevista con Paula Mejía y fotografiada por Donna Trope, pero el resultado de las imágenes no era lo que esperaba la cantante.



Jamie en apoyo a Karol G



"Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo" introduce la ganadora del Óscar en su mensaje en la red social. Un apoyo que viene en buen momento, sobre todo porque Curtis siempre ha defendido la belleza natural y el envejecimiento que pueden tener las celebridades en cualquiera de las industrias culturales.



"Hay algunas personas que hablan mucho como @_justinebateman_ y @andiemacdowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mierda", de esta manera finaliza su mensaje poniendo de presente que la joven cantante se una a este "coro de desaprobación" que modifica la belleza natural de los famosos para entrar en aprobación.