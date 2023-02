La actriz Nina Caicedo, reconocida por series nacionales como ‘Enfermeras’, ‘La esclava blanca’ y ‘La niña’, y quien actualmente graba una novela con el Canal Caracol, fue retenida en la madrugada del viernes 3 de febrero en el aeropuerto de Cancún, México.



La chocoana le contó a El País que viajó con una amiga a Cancún, para celebrar su cumpleaños, en Playa del Carmen, el 3; tenía reservas en el Hotel Fiesta Inn Cancun Las Américas, donde se uniría al festejo un amigo fotógrafo. Alquilarían un carro a Tulum, para pasar el fin de semana, el martes 7 llegarían a México y el 10 de febrero, a las 5:00 a.m. saldría su vuelo de regreso a su país. Pero sus planes se vieron frustrados cuando agentes de migración de México la retuvieron a ella.



“Me encierran en un lugar sucio, lleno de huecos, donde dejan a familias enteras con niños y tratan a la gente como delincuentes. Uno sabe que lo van a devolver a su país, aunque yo tenía mi visa, no me iba a ir por el hueco, iba de vacaciones, pero ¿cuál es la necesidad de hacernos sentir peor que unos animales?”, dice la artista quien está en contra del trato inhumano que recibió en Inmigración.



Al Aeropuerto Internacional de Cancún llegó, procedente de Bogotá, a las 6:20 a.m. Aunque en un principio le dicen que todo está en regla, luego la encierran en un cuarto junto a unas 40 personas, entre colombianos y peruanos; allí permanece sin comer ni beber, le retienen pasaportes, le quitan el celular y le hacen preguntas capciosas. Le dicen que tiene una alerta (no le explican que es migratoria). Estuvo retenida seis horas; desde las 6:00 a.m. que entró a Migración, hasta las 12:00 m., que salió.



Cabe destacar que años atrás, Nina realizó desde Colombia una solicitud de regularización migratoria que no terminó, cuando tuvo la posibilidad de trabajar en una serie de TV mexicana, pero al no darse las cosas, declinó el proceso.



Después del amargo episodio del fin de semana, debido a la presión de la prensa y gestiones diplomáticas, la hija del músico Nino Caicedo y hermana del cantante Anddy Caicedo, fue conducida a un avión el 4 de febrero y a las 2:30 a.m. aterrizó en Bogotá.