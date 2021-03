Kylie Jenner responde a críticas por pedir donaciones para ayudar a un maquillador

angela marcela alvarez

La reconocida empresaria Kylie Jenner fue foco de críticas en las redes sociales después de compartir una historia donde solicitaba dinero para ayudar a Samuel Rauda, un conocido maquillador que sufrió un accidente automovilístico por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



La familia de Rauda creó una campaña en GoFundMe para poder recaudar fondos, ya que el hombre debía someterse a otros procedimientos para poder recuperarse satisfactoriamente.

​

Ante la publicación de Jenner, sus seguidores lanzaron diferentes críticas por no correr con todos los gastos necesarios para la recuperación del maquillador que, en un pasado, trabajó para ella.



Lea también: Jennifer López: su relación en vilo y la vida en sus propios términos



Después de ver todas las críticas, Kylie aclaró la situación en sus redes sociales donde aclaró que Sam, como se refiere ella, no es su maquillador actual y no es una persona con la que tenga relación.



Pulicación Kylie Jenner explicando la situación Instagram Kylie Jenner

En la publicación la empresaria asegura que es falso lo que dicen sus seguidores de que ha pedido dinero a sus fans y que no está pagando los gastos médicos.

"Vi a mi actual maquillador y amigo Ariel compartir información sobre el accidente de Sam y el GoFoundMe que creó su familia. Llamé a Ariel de inmediato para ver qué le había pasado a Sam. Visité su GoFundMe, que estaba fijado en 10 mil dólares y ya habían recaudado 6 mil, así que invertí 5 mil para alcanzar el objetivo.", explicó la Kardashian.



Lea también: Felipe Arias vuelve a Noticias RCN después de estar internado en la UCI



Por último, aseguró que tomó la decisión de publicar esto en sus historias por si alguna persona quería difundirlo o ayudar económicamente.



El objetivo de las donaciones inicialmente era de 10 mil dólares, pero ahora cambió a 120 mil; actualmente faltan menos de 20 mil para poder alcanzarlo.