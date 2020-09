Alejandro Cabra Hernandez

'Keeping Up with the Kardashians' llegará a su final en 2021 tras más de 14 años al aire

El famoso reality 'Keeping Up with the Kardashians' tendrá su última temporada en 2021, tras más de 14 años y 20 temporadas, según anunció la propia familia en un comunicado conjunto compartido en sus redes sociales.



El reality, transmitido por el Canal E!, y también disponible en Netflix, ha sido uno de los favoritos para los fanáticos del entretenimiento.



Video: ¿tratar a su mascota como un hijo podría ser maltrato animal?



"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varias series derivadas, hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, en los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que conocimos en el camino", señala el comunicado.

La misiva fue firmada por Kris Jenner , Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.



La serie, que se estrenó en 2007, dio lugar a varias producciones derivadas gracias a su exito, tal es el caso de 'I am Cat', que muestra cómo vive Caitlyn Jenner tras su cambio de sexo, y de varias líneas de moda, y un videojuego para celulares.



En su Instagram, Kim Kardashian escribió que "sin ‘Keeping Up with the Kardashians’ no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida con todos los que nos han visto y apoyado a mi familia y a mí estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en moldear nuestras carreras y que cambiaron nuestras vidas para siempre».



Cabe recordar que el próximo 17 de septiembre se estrenará la temporada #19 del programa, que verá su última temporada en 2021.